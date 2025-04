Cesc Fabregas corteggiato dal Lipsia: il Como punta alla salvezza in Serie A

Dopo Roma e Milan altre società hanno messo gli occhi su Cesc Fabregas. Dall’estero arrivano le ultime sirene, visto che, a leggere la stampa tedesca, anche il Lipsia starebbe corteggiando con insistenza l’allenatore del Como, sotto contratto con i lariani fino al 2028. Si sussurra che il club tedesco sarebbe disposto a versare un indennizzo pur di assicurarsi il tecnico spagnolo (come possibili alternative vengono indicati anche i nomi di Oliver Glasner, Danny Röhl e Roger Schmidt). Il quale, però, non vuole farsi distrarre dalle voci e guarda il traguardo stagionale, ovvero conquistare quanto prima la salvezza in Serie A. Già battendo il Torino domani si potrebbe “ipotecare“ l’obiettivo, anche se la squadra granata è fra le migliori del 2025.

Di sicuro la vittoria in rimonta nel derby con il Monza ha ridato morale e fiducia al gruppo, che ha conquistato quattro punti nelle ultime due gare. Di fronte il Torino di Paolo Vanoli, che non perde una partita dallo scorso 14 febbraio ed è dunque reduce da sei risultati utili consecutivi. L’obiettivo dei granata è quello di consolidare il 10° posto in classifica, soffiato all’Udinese nelle ultime giornate di campionato, e magari provare ad avvicinare il Milan. I piemontesi dovranno però fare a meno di Samuele Ricci a centrocampo. Il centrocampista dovrà infatti osservare un turno di squalifica dopo il cartellino rosso ricevuto nell’ultima partita contro il Verona. Il principale candidato ad occupare il posto lasciato dall’azzurro sarebbe Linetty con Ilic come possibile alternativa. In difesa Walikiewicz potrebbe vedersi sfilato il posto da titolare da Pedersen, che già nel corso della partita con gli scaligeri lo aveva rilevato nel posto a destra.

E.L.