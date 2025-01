Como, ecco il gioiello Diao. Aria di addio per Belotti

Due colpi. E non solo. Il mercato invernale del Como non sta smentendo le (alte) attese. Assane Diao (nella foto, a sinistra) e il portiere Jean Butez ieri sono arrivati in città: viste mediche, firme sui contratti, annunci. Diao è stato acquistato a titolo definitivo dal Betis per 11,5 milioni di euro, accordo fino al 2029: è l’acquisto più costoso della storia del Como. Il 19enne è un ala offessiva che può giocare sia a destra che a sinistra. Così Fabregas: "Assane possiede una combinazione di velocità, qualità e fiuto del gol. È molto intelligente senza palla e riesce a trovare spazi aperti in cui liberarsi. La sua versatilità sarà una grande risorsa. È un giocatore per il presente e per il futuro del club".

Così, invece, il nuovo portiere Jean Butez: "Sono felicissimo di unirmi al Como. Per me è un sogno poter venire a giocare in Italia. Dopo essere stato per alcuni anni in Belgio e aver vinto molto con il mio precedente club, il Royal Antwerp, sento che entrare in questo storico club è un grande passo avanti per me. Ho avuto un ottimo scambio di parole con Fàbregas. È un progetto in cui mi vedo crescere nei prossimi anni. Sono anche molto felice di poter scoprire una parte così bella dell’Italia con la mia famiglia, mia moglie e i miei due figli di uno e tre anni. Non vedo l’ora di conoscere la squadra e i tifosi e credo che sarà una grande avventura insieme". Butez sembrava definitivamente perso 48 ore fa, ma non ha raggiunto l’accordo con il Lens in Francia ed è volato subito a Como. Questo implica una cessione di Audero a breve: l’Empoli è interessato a lui.

Molto movimento anche negli altri settori del campo: Cerri ieri ha firmato per la Salernitana e Belotti è nel mirino del Venezia, quindi ci saranno anche due nuovi arrivi in attacco, dove gli unici sicuri di rimanere sono Cutrone e Gabrielloni. Uno dei papabili è Ivan Azón del Saragozza, componente dell’Under 21 spagnola: piace molto a Fabregas. Ma si attende anche un grande colpo a effetto che probabilmente arriverà l’ultima settimana di gennaio. A centrocampo il Lione smentisce una trattativa per Matic, ma il giocatore sta arrivando a un accordo con il Como, per un contratto fino a giugno 2027. Matic in passato ha indossato anche le casacche di Benfica, Chelsea, Manchester United e Roma tra le altre. È integro e in piena forma, nonostante i suoi 36 anni, avendo giocato in Ligue 1, 13 partite da settembre a oggi, il suo arrivo è molto probabile.