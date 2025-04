Como sfida il Torino: obiettivo salvezza al Sinigaglia

Dopo tante partite giocate di sabato, il Como torna in campo domenica alle 18, contro un Torino agguerrito ma con diverse assenze. I lariani possono chiudere definitivamente il discorso salvezza, vincendo la partita. "Dobbiamo raggiungere al più presto il nostro obiettivo stagionale, per poi crescere ancora di più e iniziare a pensare alla prossima stagione - dice Fabregas -. Però durante questa fase finale dobbiamo sempre seguire la nostra crescita, dobbiamo avere meno alti e bassi e cercare una performance ad alto livello sempre continua". La partita si giocherà in un Sinigaglia esaurito. L’idea del tecnico è confermare il Como vittorioso a Monza, ma ci sono da risolvere alcuni ballottaggi. Come in difesa a destra con Vojvoda, Van Der Brempt e Smolcic in cerca di una maglia o a sinistra fra Valle e Moreno. Il centrocampo dovrebbe essere confermato, mentre in attacco si partirà senza il greco Douvikas, con Paz a giostrare fra le frecce Diao e Ikonè.

Dele Alli scalpita e potrebbe entrare nel secondo tempo. "Sta facendo molto bene in allenamento, a Monza non l’ho rischiato per un problemino all’adduttore, ma questa settimana si è alleanto tutti i giorni e ha una gran voglia di dimostrare il suo valore". In attacco Fabregas ha tante scelte e qualità da vendere, tanto che giocatori protagonisti della prima parte della stagione, come Fadera e Strefezza, potrebbero giocare di meno. "Strefezza è stato il giocatore più utilizzato in stagione, ho tanta fiducia in lui, è fondamentale per il Como. Ikonè sta crescendo molto, lo conosco da tempo, l’ho affrontato da giocatore. Ha un grosso potenziale, in campo aperto è devastante, deve migliorare nella parte difensiva".

"Loro hanno cambiato molto, dalla partita di andata - continua Fabregas - Con il mercato di gennaio, hanno cambiato giocatori, modulo e messo la fisicità in campo che non avevano. Vanoli è un grande allenatore, lo stimo molto. Mi ha allenato al Chelsea, con il Venezia ci ha messo sempre in difficoltà. Hanno infortunati e Ricci squalificato, scenderanno con una formazione diversa e imprevedibile, dobbiamo stare molto attenti". Probabile formazione (4-3-3): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Ikonè. All. Fabegas.