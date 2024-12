Como, favola Gabrielloni. La firma del capitano. Un bomber dalla D alla A

Dopo la vittoria sulla Roma per 2-0, è scoppiata la Gabrielloni mania. Tutti parlano di lui, il rosso di Jesi dal cuore d’oro, entrato a dodici minuti dalla fine e che ha ha messo la firma sulla partita, con un gol da rapace d’area e un assist al bacio per Nico Paz, dopo una cavalcata incredibile. Alessandro Gabrielloni è arrivato a Como nella stagione 2017/18 in serie D e non ha più abbandonato questa maglia, giocando otto stagioni, segnando 65 reti, in tutte le categorie, dalla D alla A, contribuendo notevolmente alle promozioni dei lariani. Ci sono riusciti consecutivamente, come lui, solo in due, Pasciuti nel Carpi e Lucarelli nel Parma, ma Gabrielloni è quello che lo ha fatto in meno tempo, in soli otto anni.

È il giocatore simbolo, per tutti i tifosi comaschi, quelli veri, quel migliaio che non ha mai lasciato la squadra, neanche nei tempi peggiori e che ora guardano Gabrielloni come uno di loro, un ragazzo della curva, che però trasporta la passione in campo. Lo scorso anno, a una serata organizzata dal Panathlon, Cesc Fabregas ha stilato la sua formazione ideale, dove raccontava gli undici più forti con cui ha giocato e insieme a Messi, Iniesta e Piqué in attacco ha messo a sorpresa Gabrielloni, l’unico comasco citato. "Gabri è il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere, sempre pronto sia dall’inizio, che da subentrante, uno che dà tutto in campo. È il nostro capitano, prima della partita con la Roma, ha riunito la squadra in cerchio e ha fatto il discorso. Ha trasferito la sua mentalità e la voglia di vincere a tutti, so che posso sempre contare su di lui, sia in campo che fuori. Noi siamo una famiglia e lui è quello che cementa il gruppo".

Fuori dal campo Gabrielloni è un ragazzo di una semplicità disarmante, umile, amico di tutti, dai compagni ai tifosi, ha un’utilitaria, una fidanzata “non social“, i genitori che lo seguono in tribuna fin dalle giovanili, mischiati con le star di Hollywood, che poi lo portano fuori a mangiare una pizza. Si è laureato in Economia con una tesi dal titolo “Cambiamento demografico e implicazioni macroeconomiche in Italia“. Domenica sera dopo la vittoria sulla Roma, guardava stranito il premio di “Player of the match“ che gli era stato appena consegnato. "Dire che sono felice è poco, quando ho segnato, non ho pensato a niente, solo ad andare verso la Curva ed esultare con i tifosi - ha dichiarato -. Mai mi sarei immaginato di arrivare a questo punto, merito dei compagni, della società e della gente di Como".