Como in cerca di riscatto contro Venezia: Belotti titolare per la prima volta

Sfida salvezza fondamentale per il Como, domani in casa del Venezia. I veneti, ultimi in classifica, hanno dato un’ultima possibilità a Di Francesco di salvare la panchina. Fabregas ha invece il posto sicuro e solido, ma ha indispensabile bisogno di punti, per lasciare il terz’ultimo posto e iniziare una lenta risalita in classifica, nonché per soddisfare le esigenze della società.

La conferenza stampa attesa ieri è stata spostata ad oggi, per avere un quadro migliore sull’eventuale recupero degli infortunati. Si sa per certo che Moreno non sarà della partita, mentre è quasi sicuro il rientro di Mazzitelli e c’è incertezza su Sergi Roberto.

L’ambiente comasco chiede cambiamenti per migliorare la classifica, soprattutto in attacco, dove Cutrone è in difficoltà anche per questioni tattiche e non riesce più ad essere il bomber d’inizio campionato. In laguna domani dovrebbe giocare dal 1’ Andrea Belotti, che ha avuto pochissimo spazio in queste quattordici partite: mai titolare, sempre subentrato con scampoli suddivisi in undici presenze e una sola rete contro il Verona, nel finale di partita.

A Venezia si potrebbe vedere anche un inedito Como a due punte (Cutrone e Belotti) con Nico Paz alle spalle degli attaccanti. Una soluzione mai adottata da Fabregas, legato al suo 4-2-3-1.

Andrea Belotti è già al centro di varie richieste di mercato, da parte di squadre di serie A e B, con Parma, Monza e Torino in prima fila. È pur sempre il centravanti campione d’Europa ed è quello che ha segnato 113 reti in passato con la maglia del Torino. Contro il Monza ha avuto di testa il pallone della vittoria, che è andato di poco alto.

Il Como è a un bivio con lui: deve capire se a gennaio comprerà un altro grande attaccante, probabilmente da un campionato estero, o se punterà ancora sul bergamasco. Una buona prestazione a Venezia potrebbe togliere ogni dubbio da parte del Como.

I lariani hanno però una società molto ambiziosa che vuole puntare in alto. Non si sa se il viaggio a Miami di Fabregas, durante la pausa per le nazionali, sia legato alla vecchia amicizia con Messi e Busquets o se, come sperano i tifosi, c’è qualcosa d’altro. Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha detto che il club "stupirà il mondo" e lo si potrà fare solo con grandi giocatori con importanza internazionale. I due ex Barcellona hanno ormai una certa età e in carriera hanno vinto tutto, difficile che vengano a Como per chiudere la loro storia, anche se la proprietà lariana, con i colpi Fabregas e Varane, ha stupito tutti.