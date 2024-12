Como-Roma: Fabregas contro Ranieri, il più giovane e il più esperto, formazioni e orari tv

Como 14 dicembre 2024 - Da una parte c'è la novità: il nuovo che avanza e comincia poco alla volta a plasmare il futuro del calcio. Dall'altra chi è sopravvissuto alle evoluzioni del gioco e ancora non accenna a voler cedere il passo. La sfida in panchina tra Cesc Fabregas e Claudio Ranieri mette di fronte l'allenatore più giovane del nostro campionato (classe 1987) al debutto in Serie A, contro chi ha cominciato ad allenare prima addirittura della nascita del rivale (1986 prima stagione in panchina di Ranieri). È questa forse la statistica più incredibile della partita tra Como e Roma, in programma per domani, domenica 15 dicembre 2024, allo stadio Sinigaglia, con calcio d'inizio fissato alle ore 18.

Al di là delle differenze in panchina, le due squadre hanno in comune lo stesso desiderio di vittoria. Il Como dopo un avvio positivo sta pagando un prezzo pesante in questa fase centrale di stagione. Gli infortuni di Perrone e Sergi Roberto hanno tolto qualità al centrocampo e questo è costato punti nelle ultime giornate, dove i lariani hanno lasciato punti pesanti per strada. I biancoblù hanno collezionato solo pareggi negli scontri diretti, mentre sono a secco di vittorie addirittura da settembre, quando superarono il Verona nella sfida al Sinigaglia. Ora è complicato immaginare di strappare un successo contro la Roma, ma se c'è una cosa in cui i lariani non sono mai mancati è nella prestazione corale: sempre propositiva e divertente. Proprio su questo deve puntare Fabregas per la sfida contro i giallorossi e chissà che non possa aiutare prima lo spettacolo e poi anche nel risultato.

Dall'altra parte però la Roma sembra aver cambiato pelle e dopo tre partite senza successi nelle prime tre con Ranieri in panchina, complice anche un calendario complicatissimo, sembra aver ritrovato il proprio ritmo. Il gioco giallorosso è divertente dalla spiccata verticalità, che le permette di mantenere ritmi alti e allo stesso tempo mettere in mostra la qualità tecnica dei propri interpreti. In questo modo sono arrivati i primi due successi della sua gestione contro Lecce e Braga. Due trionfi autoritari che hanno spezzato la spirale negativa e rilanciato le ambizioni romaniste. I capitolini da parte loro devono però dare continuità a questi risultati e la trasferta contro il Como è una sfida probante per vedere se c'è ancora spazio per inseguire un campionato da Europa, oppure riconsiderare i propri obiettivi.

L'arbitro designato dall'Aia per la sfida tra Como e Roma è Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Il direttore di gara sarà assisto da Berti e Bresmes. Quarto ufficiale Perenzoni, mentre al VAR si sono Serra e Paterna. Per il direttore di gara si tratterà della decima direzione stagionale, la numero 7 di Serie A, a cui ne aggiunge 2 di Serie B e 1 del campionato cipriota. Per l'arbitro romagnolo si tratterà del nono incrocio di carriera con il Como, con un bilancio complessivo di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Appena 4 invece gli incroci tra il direttore di gara e la Roma, con un bilancio di 1 successo, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Probabili formazioni

Cesc Fabregas freme per il possibile rientro di Sergi Roberto, che in ogni caso non dovrebbe essere titolare, mentre non avrà ancora a disposizione Alberto Moreno e Perrone. In porta si va verso la conferma di Pepe Reina, con la linea difensiva composta da Van Der Brempt e Iovine sulle corsie, mentre al centro ci saranno Golandiga e Kempf. In mediana al fianco di Mazzitelli affiancato da Engelhardt, mentre va verso il forfait Fadera, al posto del gambiano pronto Da Cunha. Strefezza e Nico Paz completeranno la trequarti, con Belotti favorito per il ruolo di centravanti titolare.

Per Ranieri si riparte dal suo 3-4-2-1 che tante fortune sta regalando in queste ultime settimane. Davanti a Svilar è allora pronta la linea a tre ormai consueta, composta da Mancini, Hummels e N'Dicka, Hermoso è pienamente recuperato, ma partirà inizialmente dalla panchina. Sulle fasce a destra si va verso il rientro di Çelik, mentre Angeliño sarà sul lato opposto, i quali prenderanmo i posti rispettivamente di Abdulhamid e Zalewski, autori di grandi prestazioni in Europa. Davanti dovrebbe tornare titolare Dovbyk al centro dell'attacco, sostenuto da Saelemaekers e Dybala. Il ballottaggio offensivo è tra il bomber ucraino e Pellegrini, nel caso in cui dovesse vincere il ballottaggio il numero 7 allora la Joya verrebbe schierato come falso nueve in avanti.

Como (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Iovine; Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti. All. Cesc Fabregas.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Pisilli, Angelino; Dybala, Saelemaekers; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Dove vedere la partita

La partita fra Como e Roma dello stadio Giuseppe Sinigaglia, valevole per la sedicesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di domenica 15 dicembre 2024. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Maurizio Compagnoni e Blerim Dzemaili. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato ad Alberto Santi e Alessandro Budel.