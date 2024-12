Como sfida Venezia: Fabregas punta alla vittoria per uscire dalla zona retrocessione

Il Como vola a Venezia per provare ad uscire dalla zona retrocessione. "Partita importantissima, che non vale solo tre punti - afferma Cesc Fabregas - Dobbiamo assolutamente tornare alla vittoria. Per fortuna recuperiamo Mazzitelli che partirà dal 1’, mentre Moreno è infortunato. Sergi? Spero di averlo contro la Roma".

Il tecnico recupera anche Dossena dalla squalifica. "Ha capito la sciocchezza che ha fatto contro la Fiorentina ed è pronto per giocare - prosegue Fabregas -. In attacco potrebbero partire sia Cutrone che Belotti. Cambio di modulo? Da escludere, abbiamo bisogno di equilibrio e stabilità".

COMO (4-2-3-1): Reina; Goldaniga, Dossena, Kempf, Sala; Mazzitelli, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas. Enrico Levrini