Poker di reti per il Como, Spezia travolto dai lariani: gol di Cutrone, Gabrielloni e doppietta di Da Cunha

Poker del Como allo Spezia, che consolida la seconda posizione, in classifica dei lariani. Protagonista Patrick Cutrone, che oltre al gol, ha preso due pali e servito numerosi palloni. Roberts esordisce in panchina, lanciando per la prima volta da titolare Blanco sulla destra e giocando con le due punte Gabrielloni e Cutrone. All’inizio Spezia in evidenza all’8’, con una bella azione fra i due Esposito, con palla in area per Verde, il tiro è angolato, ma Semper in tuffo respinge.

All’11’ Sala respinge di testa verso la propria porta, Semper è costretto ad alzare sopra la traversa. Chance per il Como al 15’, quando Cutrone recupera palla al limite, il suo diagonale sfiora il palo alla destra di Zoet. Pericoloso Antonucci al 19’, ruba palla a Bellemo entra in area solo, ma il suo tiro è centrale, Semper para senza problemi. Palo clamoroso di Cutrone al 21’, con un tiro dal limite, dopo aver saltato due avversari. Sfortunato Cutrone al 26’, su un ribaltamento di fronte servito da Gabrielloni, il suo rasoterra dalla lunetta dell’area colpisce ancora il palo, questa volta alla destra di Zoet.

Nel proseguo dell’azione Abildgaard, filtra sulla sinistra per Da Cunha, slalom del franco portoghese e diagonale, che non lascia scampo a Zoet, Como in vantaggio. Al 36’ Cutrone scappa sulla destra, lanciato da Da Cunha, questa volta il suo diagonale non lascia scampo a Zoet, la palla colpisce il palo interno ed entra in rete.

La ripresa inizia con un gran tiro da fuori di Gabrielloni, che al 5’ impegna Zoet in angolo. Al 10’ ci prova Blanco di testa su cross da destra di Curto. Il tris dei lariani arriva al 14’, nasce da un tiro sbilenco di Abildgaard da fuori, la palla rimbalza per terra, ma sulla traiettoria, arriva Gabrielloni, che di piatto destro mette dentro. Il quarto gol arriva quasi subito, al 18’ dopo una triangolazione in area fra Da Cunha e Sala, con diagonale di Da Cunha che si infila a fil di palo. Vigorito entrato in porta al posto di Semper, nega il gol della bandiera allo Spezia, con una gran parata sotto la traversa, dopo un colpo di testa di Moro.

COMO-SPEZIA 4-0 (2-0)

COMO (4-4-2): Semper 6,5 (dal 23' st Vigorito 6,5 ); Curto 6,5, Odenthal 7 , Barba 6,5, Sala 7; Blanco 7 (dal 23' st Iovine 6,5), Abildgaard 6,5 , Bellemo 6 (dal 36' st Rispoli sv), Da Cunha 7,5 (dal 30' st Verdi sv); Cutrone 8, Gabrielloni 7 (dal 23' st Chajia 6,5). A disposizione: Solini, Baselli, Arrigoni, Cerri, Ronco, Ioannou, Cassandro. All. Roberts 7.

SPEZIA (3-4-2-1): Zoet 5,5; Amian 5, Gelashvili 5,5, Nikolaou 6; Cassata 6,5, S. Esposito 5,5, Bandinelli 6 (dal 42' Pietra sv), Elia 6 (dal 19' st Vignali 5,5); Verde 6,5 (dal 33' st Candelari sv), Antonucci 6 (dal 1' st Moro 6,5); P. Esposito 5,5. A disposizione: Zovko, Dragowski, Cipot Krollis, Corradini, Cugnata, Bertola. All. D'Angelo 5.

Marcatori: Da Cunha al 27', Cutrone al 37' pt; Gabrielloni al 14', Da Cunha al 18' st.

Arbitro: Baroni di Firenze 6,5.