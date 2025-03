Como-Empoli 1-1, Kouamé riacciuffa i lariani

Como, 29 marzo 2025 – Il Como spreca la grande opportunità di mettere un’ipoteca pressoché sul discorso salvezza e viene fermato sull’1-1 da un Empoli tutto cuore tra le mura amiche del Sinigaglia. Un pari che lascia senza alcun dubbio maggiori rimpianti alla formazione toscana che, dopo una prima mezz’ora meglio interpretata da un Como però un po’ troppo sterile offensivamente, è uscito dal guscio creando due nitide occasioni da gol con Kouamé e Grassi, il quale ha addirittura colpito il palo. Preludio a una ripresa ancor più frizzante, che ha visto i toscani reagire dopo qualche minuto di sofferenza e colpire il secondo legno di serata con Kouamé a portiere avversario battuto. Un errore pagato a carissimo prezzo dall'Empoli, perché al 61’ i lariani hanno messo a segno la rete del vantaggio con il neoentrato Douvikas, ben imbeccato dal cross di Voijvoda all’apice di una bellissima triangolazione con Caqueret. Gli uomini di D’Aversa sono stati però bravissimi a tenere dritta la barra del timone e a replicare colpo su colpo piazzando l’inzuccata del pareggio con Kouamé al quarto d’ora dalla fine. L’attaccante ivoriano si è poi divorato anche la zampata del sorpasso e nel finale l’Empoli è stato costretto a stringere i denti dopo essere rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Fazzini, autore di un fallo durissimo ai danni di Ikoné.

Primo tempo

Rispecchiando quello che è stato sin qui il suo DNA tecnico-tattico, il Como prova da subito a prendere in mano le chiavi della gara con un fitto possesso palla e dopo appena 3’ chiede a gran voce un rigore per un presunto contatto tra Cacace e Strefezza, al culmine di un’azione che porta poi al tiro fuori misura di Caqueret. I lariani provano quindi a lanciare subito segnali chiari ma riscontrano non poche difficoltà a trovare varchi nella difesa dell’Empoli e faticano a dare ampiezza al gioco. Al 18’ Cutrone manca per pochissimi centimetri l’appuntamento con il colpo di testa vincente su un cross dalla destra di Vojvoda Appena 2’ più tardi arriva poi il primo episodio chiave della gara: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Goldaniga prova a sorprendere la difesa avversaria e spizza in rete un traversone di un compagno ma tutto viene vanificato dall’iniziale posizione di fuorigioco del difensore dei padroni di casa. Il Como, insomma, spinge ma non riesce a pungere con concretezza e rischia di pagarla a caro prezzo dopo la mezz’ora la musica cambia: l’Empoli guadagna infatti metri di campo molto preziosi e crea anche le occasioni più nitide dei primi 45’: il primo a sfiorare il vantaggio è Kouamé che, su una palla lanciata sulla corsa di Pezzella, riceve un cross perfetto dal compagno e gira di testa un pallone che sfila sul fondo a un soffio dal palo. Montante che viene invece colpito da Grassi al 39’ sugli sviluppi di un traversone dalla destra, in quello che è l’ultimo sussulto del primo tempo.

Secondo tempo

Dopo l’intervallo, Dani Guindos – che sostituisce lo squalificato Fabregas sulla panchina del Como – sostituisce Sergi Roberto con Perrone che si presenta in partita con una conclusione potente ma centrale su cui Vasquez si fa trovare pronto. Passano poi pochissimi secondi e Goldaniga, su una situazione del tutto simile a quella che ha portato al suo gol poi annullato al 20’, sfiora nuovamente la rete di testa non inquadrando di un soffio lo specchio della porta avversaria. Veemente la replica dell’Empoli che al 50’, al culmine di una ripartenza tutta in verticale, colpisce il secondo legno di giornata con Kouamé che, imbeccato da Grassi, si invola verso l’area avversaria, salta Butez e a porta praticamente sguarnita colpisce la base del palo salvando di fatto il Como. Pericolo scampato, insomma, per gli uomini di Guindos che al 56’ si gioca anche le carte Valle e Douvikas, mentre D’Aversa toglie Viti e aggiunge Fazzini dietro la punta. A pagare migliori dividendi è però la scelta del tecnico del Como che al 61’ passa in vantaggio all’apice di una bellissima azione: dopo un bellissimo scambio con Caqueret, Vojvoda crossa al centro per Douvikas che si fa trovare pronto al momento della deviazione vincente sottoporta. Le cose si mettono così maggiormente in discesa per i lariani e costringono di fatto D’Aversa ad attingere nuovamente dalla panchina per giocarsi il tutto per tutto e aumentare il peso della fase d’attacco con gli innesti di Colombo, Bacci e Solbakken, per Goglichidze, Henderson ed Esposito. Scelte che pagano perché l’Empoli e al 75’ pareggia i conti con una ripartenza, al culmine della quale Pezzella crossa per il colpo di testa vincente in inserimento di Kouamé. La gara si infiamma nel suo ultimo scampolo in cui i due tecnici provano ad estrarre dal cilindro la mossa per sparigliare le carte: ad andare più vicino al colpo del sorpasso è l’Empoli che all’89’ crea un'altra occasione con Kouamé, il quale scocca un tiro di controbalzo dal limite che finisce di un soffio alto sopra la traversa della porta difesa da Butez. Viene sprecata così l’ultima, grande occasione per i toscani che nei 3’ di recupero devono stringere i denti per l’espulsione con rosso diretto di Fazzini – reo di un intervento molto duro ai danni di Ikoné – ma riescono comunque a portare a casa un punto prezioso. Il tabellino: Como (4-3-3): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno (dal 56’ Valle); Caqueret (dall’87’ Gabrielloni), Sergi Roberto (dal 45’ Perrone), Da Cunha; Strefezza (dal 78’ Ikoné), Cutrone (dal 56’ Douvikas), Diao. All. Guindos (Fabregas squalificato) Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (dal 70’ Bacci), Marianucci, Viti (dal 58’ Fazzini); Gyasi (dall’85’ De Sciglio), Grassi, Henderson (dal 70’ Solbakken), Pezzella; Esposito (dal 70’ Colombo), Cacace; Kouamé. All. D'Aversa. Marcatori: Douvikas (Como 61’), Kouamé (Empoli 75’). Note – Ammonizioni: Goglichidze (Empoli), Goldaniga (Como), Sergi Roberto (Como), Pezzella (Empoli), Henderson (Empoli), Grassi (Empoli), Gyasi (Empoli). Espulsioni: Fazzini (Empoli, cartellino rosso diretto).