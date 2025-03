Venezia-Bologna 0-1, un super gol di Orsolini fa volare Italiano

Venezia, 29 marzo 2025 – Un grande gol di Riccardo Orsolini fa volare il Bologna. Il Venezia va ko: finisce 0-1 per la formazione di Vincenzo Italiano, che deve ringraziare il suo numero 7 ma anche il suo portiere Skorupski, autore di un paio di interventi decisivi. Occasione sfumata per Di Francesco: il suo Venezia torna a perdere dopo quattro pareggi consecutivi.

Skorupski decisivo

Di Francesco punta su Fila in attacco al fianco di Oristanio, in cabina di regia gioca Busio al posto dello squalificato Nicolussi Caviglia. Italiano fa rifiatare Lucumi e sceglie Casale al fianco di Beukema, in attacco tocca a Dallinga sostituire Castro. Ritmi blandi nei primi minuti, il primo squillo è a tinte rossoblù e arriva intorno al quarto d’ora: Orsolini scappa sulla destra e serve sul primo palo Dallinga, destro di prima intenzione dell’olandese che termina fuori. Il Venezia risponde al 31’: una carambola al limite dell’area di rigore si trasforma in una colossale chance per Zerbin, che tutto solo calcia trovando la grande risposta di Skorupski. Lagunari di nuovo pericolosi al 40’: punizione di Kike Perez per la testata di Idzes, di un soffio a lato. Occasione nel finale per Orsolini: respinge Radu.

Super gol di Orsolini

Al 49’ la sblocca il Bologna: cross dalla sinistra di Cambiaghi e mancino al volo spettacolare di Orsolini che non lascia scampo a Radu, è 0-1 al Penzo. Il Venezia prova a rispondere con un destro da fuori area di Ellertsson: respinge con i pugni Skorupski. La squadra veneta continua ad attaccare anche con i cambi: Yeboah imbuca per Busio che calcia di prima intenzione, ma il suo destro lambisce il palo e termina sul fondo. Al 73’ sale di nuovo in cattedra Skorupski: parte in velocità Yeboah che prova il tocco sotto, reattivo il portiere polacco che non si fa scavalcare e para in corner. Non c’è più tempo: vince il Bologna 0-1!