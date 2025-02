Venezia-Roma: Di Francesco contro il suo passato per sognare la salvezza, formazioni e tv

Venezia 8 febbraio 2025 - Le prospettive ribaltate di due allenatori lo scorso anno rivali nella lotta salvezza e ora agli antipodi della graduatoria. Il Venezia di Eusebio Di Francesco ospita allo stadio Pier Luigi Penzo la Roma di Claudio Ranieri in una sfida che mette di fronte squadre protagoniste di stagioni e momenti diametralmente opposte. I lagunari in crisi di risultati, senza vittorie da 6 partite sognano lo sgambetto contro i giallorossi, vista la stagione complicatissima lontana dall'Olimpico da parte dei lupacchiotti. Dall'altra parte i capitolini dopo aver infranto il tabù nell'ultima giornata contro l'Udinese, vanno a caccia del bis, per rientrare definitivamente nella rincorsa Europa. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 12:30 di domenica 9 febbraio.

La crisi di risultati è profonda in casa lagunare: una sola vittoria nelle ultime 13 partite di Serie A è davvero troppo poco per ipotizzare una risalita salvezza. Nonostante questo però la classifica dice che basterebbero solo 5 punti al momento per uscire dal pantano delle ultime tre posizioni in graduatoria. Di Francesco ha dato alla squadra una grande identità di gioco, ora dovrà adattare i tanti nuovi innesti arrivati dal mercato alle sue idee di calcio. Il Venezia ha perso il suo "doge", come soprannominato dalla tifoseria, Joel Pohjanpalo e ora cerca un nuovo leader carismatico e tecnico in campo. Il finlandese non ha brillato nella sua prima volta in Serie A, ma si è sempre preso le sue responsabilità, ora è atteso dal peso delle aspettative Daniel Fila, uno dei tanti volti nuovi della squadra. Tanta gioventù e tanto estro è stato affidato alle sapienti mani del tecnico pescarese, ora atteso dalla missione impossibile di questa salvezza molto complicata.

Guai però a sottovalutare i veneti, lo ha detto lo stesso Ranieri in conferenza stampa. I lagunari sono squadra abituata a dare battaglia, cadendo molto spesso nel finale dopo una partita di grande sacrificio. Il tecnico romanista ha inoltre definito il collega Di Francesco come un tecnico molto capace, ma al tempo stesso sfortunato nel suo recente passato, sottolineando il valore delle idee di calcio dell'allenatore ex anche della Roma stessa. Il momento di stagione dei capitolini però è diametralmente opposto a quello dei lagunari. Se il Venezia ha strappato un solo successo negli ultimi 3 mesi, i romanisti hanno festeggiato contro la capolista Napoli il settimo risultato utile consecutivo in Serie A. Una sequenza di risultati che ha portato anche alla prima vittoria stagionale lontano da casa dei giallorossi. Un tabù infranto nell'ultima partita giocata in trasferta in campionato, a cui la Roma vuole dare seguito: la chance è ghiotta, ma non bisognerà sottovalutare i rivali in campo. Senza Paredes e Hummels, entrambi in congedo vacanza come detto dal tecnico, probabile spazio ai volti nuovi, dopo l'inserimento rapido in rotazioni di Rensch e Nelsson.

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota la designazione arbitrale della giornata 24 del Campionato di Serie A Enilive 2024-25. Sarà Luca Zufferli della sezione di Udine a dirigere il match tra Venezia e Roma. Il fischietto friulano sarà assistito da Alessandro Lo Cicero (Brescia) e Pietro Dei Giudici (Latina), con quarto uomo Paride Tremolada (Monza). In sala Var seguiranno la partita Daniele Chiffi (Padova) e Maurizio Mariani (Aprilia). Direzione numero 13 della stagione di Zufferli, l'undicesima di Serie A a cui ne aggiunge 2 di Serie B. Per lui si tratterà del sesto incrocio di carriera con la squadra lagunare, con un bilancio di 3 pareggi e 2 sconfitte e nessuna vittoria; sono 2 invece i precedenti con i giallorossi, entrambi di questa stagione, precisamente la sconfitta alla seconda giornata contro l'Empoli e il successo contro il Genoa.

Probabili formazioni

Dubbi in porta per Di Francesco: Stankovic fuori per un grave problema al ginocchio, Radu è favorito su Joronen per il ruolo di titolare tra i pali. La difesa a tre sarà guidata al centro da Idzes, con Schingtienne e Candé al suo fianco. Zerbin e Zampano correranno sulle corsie, mentre in mediana si farà affidamento sulla qualità di Nicolussi Caviglia, unita a alla fisicità di Doumbia e Busio. In attacco Yeboah è favorito su Gytkjaer e Fila, al fianco di Oristanio, ma per la verità si può considerare anche l'italiano in un ballottaggio a quattro per due posti.

Diversi i dubbi di formazione per Ranieri, davanti a Svilar non c'è Hummels, allora la leadership nel riparto sarà affidata a Mancini, con Çelik e N'Dicka a completare la linea arretrata, ma occhio all'ingresso di Nelsson. In mediana non c'è Koné per squalifica, così come non c'è Paredes, allora spazio a Cristante, il quale potrebbe venire affiancato da Gourna-Douath e Pisilli nella linea a cinque a centrocampo. Rensch si occuperà della corsia di destra, mentre a sinistra potrebbe esserci riposo per Angeliño, al suo posto pronto al debutto Salah-Eddine. In avanti confermata la coppia composta da Dybala e Dovbyk.

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Yeboah, Oristanio. All. Eusebio Di Francesco.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Gourna-Douath, Cristante, Pisilli, Salah-Eddine; Dybala, Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Dove vedere la partita

La partita fra Venezia e Roma dello stadio Pier Luigi Penzo, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, inizierà alle ore 12:30 di domenica 9 febbraio 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 12. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Dario Mastroianni e Fabio Bazzani.