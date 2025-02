Como travolgente, Fiorentina al tappeto: Diao e Nico Paz mettono le firme al 2-0

Il Como sorprende a Firenze, portando a casa una vittoria meritata, non solo sul piano del gioco, come in altre prestazioni, ma anche in fase realizzativa, con Diao e Nico Paz imbeccati dai fantastici passaggi del francese Caqueret.

Fabregas rinuncia al centravanti e fa giocare Diao come falso nove e mettendo tre attaccanti contro la difesa a tre della Fiorentina. I lariani rischiano subito, Gosens e Zaniolo sono pimpanti e mettono subito in difficoltà Butez con tiri dal limite. I viola pressano altissimi e i comaschi hanno difficoltà a praticare il solito loro gioco a centrocampo.

Vista la difficoltà a sfondare Fabregas sposta Nico Paz come centravanti. Fagioli s'inserisce da ogni parte e il Como ha difficoltà a chiudere gli spazi. Diao ha la prima grande occasione al 20', Caqueret confeziona un filtrante verso l'area che taglia fuori quattro giocatori viola: Diao solo davanti a De Gea però si fa ipnotizzare dal portiere, che para in tuffo.

La svolta

Le verticalizzazioni di Nico Paz per Diao in area fanno male e solo un doppio intervento di Pongracic al 28' salva la porta viola. Ma Diao al 40' non perdona, con una velocità impressionante fa tutto il campo a sinistra, dopo il disimpegno di Caqueret, Cataldi si appende alla sua maglia, ma lo spagnolo si presenta solo davanti a De Gea e lo batte di destro.

La partita si accende agonisticamente a inizio secondo tempo, tutto ha inizio per un fallo di reazione di Folorunsho su Goldaniga, il viola viene ammonito, questo accende le scaramucce fra i giocatori delle due squadre.

Il gioco riparte ma Zaniolo fa a sportellate con Dossena e Palladino per evitare il peggio lo toglie per Colpani. A mettere il sigillo ci pensa Nico Paz che al 21', nonostante i numerosi contrasti e trattenute, riesce a liberarsi dal limite e sfornare la magia di un tiro a giro di mancino, che s'infila nel sette alla destra di De Gea.

Diao è scatenato: imbeccato in profonsdità dal solito “geometra” Caqueret, sfiora il tris al 27 con un tiro ravvicinato di una violenza impressionante che De Gea respinge con un miracolo. La risposta dei viola sta solo in un colpo di testa di Folorunsho, all 81' che finisce nelle braccia di Butez. La reazione dei viola è inconsistente e il Como amministra fino alla fine senza problemi.

FIORENTINA-COMO 0-2 FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 6,5; Dodò 5, Pongracic 5,5, Ranieri 5, Gosens 6 (dal 24' st Parisi 6); Mandragora 6,5 (dal 24' st Richardson 5,5), Cataldi 5 (dal 9' st Colpani 6); Folorunsho 6,5, Fagioli 6, Beltran 5; Zaniolo 5 (dal 9' st Gudmundsson sv dal 28' st Ndour 6). A disposizione: Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Marì, Moreno, Caprini. All. Palladino 5. COMO (4-3-3): Butez 6,5; Smolcic 6,5, Dossena 6 (dal 24' st Kempf 6,5), Goldaniga 7, Valle 6,5; Caqueret 7,5 (dal 32' st Engelhardt sv), Perrone 7 (dal 24' st Douvikas 6), Da Cunha 6,5; Strefezza 7, Paz 7,5 (dal 32' st Ikoné sv), Diao 7,5. A disposizione: Vigorito, Reina, Iovine, Cutrone, Jack, Braunoder, Lesjak. All. Fabregas 8. Arbitro: Piccinini di Forlì 6. Marcatori: Diao al 41' pt: Paz al 21' st.