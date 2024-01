Il Como attende Gioacchini. Ma l’affare Cerri è fermo

Si attende a ore l’arrivo di Nicholas Gioacchini, anche se il Como non ufficializza l’acquisto, per il blocco della trattativa della cessione di Cerri all’Empoli. Intanto i tifosi si gustano i video dei gol del bomber statunitense, una decina quest’anno fra nazionale e il club del St. Louis City, anche se realizzati in una lega differente, mettono in evidenza la velocità e la spettacolarità del ragazzo, che ha solo 23 anni, che si appresta a fare coppia in attacco con Cutrone. Gioacchini anche se nato a Kansas City, non è considerato extracomunitario, in quanto figlio di padre italiano e madre giamaicana, quindi è tesserabile in serie B.

L’affare Cerri rimane bloccato, per l’arrivo in panchina a Empoli di Davide Nicola, che sta valutando in attacco tutte le opzioni che ha a disposizione. Il prezzo per l’attaccante è stato fissato in tre milioni, per un prestito, con diritto di riscatto in caso di salvezza dei toscani.

È sempre forte l’interesse del Como per il giovane centrocampista di origini albanesi Rocco Vata, del Celtic, ma deve battere la concorrenza di Bologna e Sampdoria, per questo talento diciannovenne irlandese. Il Como oltre all’ attaccante e al centrocampo, cerca un esterno destro, sfumato il sogno Romero che si accaserà al Boca Juniors e un difensore centrale. Il mediano dell’Heerenveen, l’ olandese Thom Haye, di origini indonesiane, già visto in Italia con il Lecce è un profilo interessante anche per l’aspetto mediatico della società. Intanto gli azzurri hanno finito la preparazione in vista della delicata partita di domani a Reggio Emilia, che in caso di vittoria lancerebbe definitivamente il Como verso la serie A.

Semper e Blanco dopo gli infortuni contro lo Spezia, stanno bene e verranno convocati, fermi invece fino a febbraio Kone e Kerrigan. Entusiasmo fra i tifosi lariani, per la situazione di classifica a già portato sui 900 i biglietti venduti per la trasferta di sabato, che supererà sicuramente le mille unità, al Mapei Stadium.