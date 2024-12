Mercato. Scommessa Dele Alli. Dopo 2 anni di stop il talento inglese riparte con Fabregas

Dopo Henry, Vardy e le star di Hollywood, altra sorpresa sugli spalti del “Sinigaglia“: domenica in occasione di Como-Roma c’era anche Dele Alli, 28 anni, uno dei talenti inglesi (paragonato all’ex capitano della nazionale Gerrard) mai sbocciati del tutto. Dopo quasi due anni di assenza (ultima apparizione nel febbraio 2023) per vicissitudini varie, il giocatore è pronto a ricominciare e dai primi giorni di gennaio si allenerà in riva al lago agli ordini di Cesc Fabregas. "Lo facciamo per lui, per farlo rimettere in forma", ha spiegato l’allenatore spagnolo. Eppure, dietro le frasi di circostanza del tecnico, si nasconde la volontà della società di valutare l’inserimento nell’organico di un giocatore rimasto inattivo dopo l’ultima esperienza col Besiktas. Dele Alli avrà la sua chance per convincere Fabregas che in questi anni ha già saputo valorizzare i giovani o rilanciare campioni in crisi. Il classe 1996 ha toccato il picco della notorietà col Tottenham, con cui ha totalizzato 269 partite e 67. Nel gennaio 2022 il trasferimento all’Everton, dove ha collezionato appena 15 gare in 6 mesi, prima dell’avventura in Turchia. Per nulla entusiasmante: appena 13 gare e 2 reti, poi lo stop per un grave problema muscolare. Dallo scorso 1° luglio, Dele Alli è rimasto svincolato dall’Everton. Una vita, la sua, fra eccessi e dolori: più volte il giocatore ha denunciato la sua complicata situazione psicologica, figlia degli abusi subiti da bambino.

Giulio Mola