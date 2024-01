Il Como non si ferma più. Ma ora è tempo di addii

Il Como va bene in campionato e sta diventando attendista in fase di mercato, pensando solo di alleggerire la rosa. Non è neanche facile trovare giocatori migliori di quelli che già sono in casa, difficile che calciatori di serie A possano scendere di categoria, non per problemi di stipendio, ma proprio di prestigio. L’ultimo dei partenti è Tommaso Arrigoni, uno dei protagonisti della promozione dalla C alla B e punto fermo dello scorso anno a centrocampo, raggiungerà l’ex comasco Filippo Scaglia, al Sudtirol con la formula del diritto di riscatto in caso di salvezza degli altoatesini. Un altro giocatore in sicura partenza è il difensore Matteo Solini, destinato a Vicenza o Catania.

Per quanto riguarda gli acquisti, sembra fatta per Nicholas Gioacchini, centravanti italo-americano della nazionale statunitense. Gioacchini in otto presenze con la nazionale maggiore, ha segnato tre reti, mentre in campionato nella MLS con i St. Louis City, ne ha segnate 10, in questo inizio di stagione. È il classico attaccante che può giocare sia punta centrale, che punta esterna. Curiosamente poteva scegliere se giocare in tre nazionali diverse, quella giamaicana, quella italiana, ma alla fine ha deciso per la statunitense. L’accordo con il giocatore è già stato trovato, ma il suo destino è legato alla cessione di Alberto Cerri all’Empoli, data per certa si è complicata nelle ultime ore, per il cambio di allenatore dei toscani, con l’arrivo di Davide Nicola, che non si è ancora espresso su Cerri. I lariani insistono ancora con il Milan per il prestito di Luka Romero, che andrebbe a ricoprire il ruolo di esterno destro, al posto di Iovine o Blanco, che però contro lo Spezia hanno dimostrato di essere in ottima forma.

Resta alto l’ interesse per il centrale difensivo del Verona, Koray Günter, che può giocare anche a centrocampo davanti alla difesa, ma diverse sorprese in entrata, possono arrivare dall’estero come per il mediano dell’Heerenveen, l’olandese Thom Haye, di origini indonesiane, già visto in Italia con il Lecce.