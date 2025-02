Il Como si complica la vita. Un rosso lancia il Bologna

di Enrico LevriniUn Como meno efficace del solito perde contro il Bologna. Al Dall’Ara finisce 2-0 e i lariani tornano vicino alla zona retrocessione. Il gran possesso palla voluto da Fabregas, ben poco ha potuto fare contro l’espulsione di Fadera e gli errori difensivi di Dossena e Engelhardt. Fabregas mette in campo il nuovo arrivato via Barcellona Alex Valle, dal primo minuto, una delle poche note lieti della serata. Clamorosa traversa del Bologna al 14’ quando su angolo battuto da Lykogiannis, Lucomi supera Dossena e di testa prende il montante. Gli emiliani vanno poco dopo in vantaggio al 24’ con un gol di testa di De Silvestri, che anticipa Dossena, dopo una discesa a sinistra e cross dello scatenato Lykogiannis. Mischia tremenda in area bolognese al 30’ dopo un calcio d’angolo, la palla rimane in area piccola, dove due tentativi di Paz vengono murati.

Anche Dallinga prende la traversa al 38’, con un tiro dal limite, all’inizio dello sviluppo dell’azione Fadera viene placcato da Ndoye, Massimi lascia correre, a fine azione prima ammonisce Fadera e poi lo espelle per le continue proteste. Il Como in dieci fatica ancora di più e Fabregas nella ripresa cambia, passando al 4-4-1, con Da Cunha al posto di Caqueret e Paz centravanti. Diao scatenato al 6’, da solo salta tutti a sinistra, non trovando compagni converge al centro e tira rasoterra di poco fuori. Esordisce nel Como Ikonè, che sostituisce Cutrone, per dare ulteriore energia ai lariani. Un inserimento di Fabbian in area su cross da sinistra di Gonzalez, con un preciso tiro al volo, genera il raddopio degli emiliani e chiude la partita. Lampo di Ikonè, dopo assist di Paz al 25’, il suo tiro esce di poco. Nel recupero, miracolo di Skorupski su punizione di Nico Paz diretta all’angolino.