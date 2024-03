Il Como verso Cremona. Sale la febbre, allo Zini più di mille tifosi lariani

Cremonese-Como di domani può essere una partita decisiva per la promozione in questa stagione dei cadetti a sole nove partite dal termine.

In caso di vittoria i lariani possono scavalcare i cremonesi al secondo posto nell’ultimo scontro diretto con le concorrenti per la A. Dopo aver incontrato in sequenza Palermo, Parma, Venezia e il derby con il Lecco, i lariani sono usciti dal ciclo terribile, con sette punti e dopo la Cremonese avranno un calendario più agevole fino alla fine.

Cutrone dopo i venti minuti di fuoco finali, contro il Venezia è completamente recuperato e domani partirà sicuramente dal primo minuto. Tranne Kone e Baselli la rosa a disposizione di Roberts è al completo, il mister dovrà decidere se affrontare la partita in modo offensivo, schierando Iovine sulla destra, oppure accontentarsi del pareggio facendo partire Curto al suo posto. Per il resto la formazione sarà confermata, quella che ha giocato contro il Venezia. Saranno più di mille i tifosi lariani al seguito ma sono a disposizione altri biglietti, visto che il settore ospiti dello Zini dispone di 2000 posti, solo che i biglietti non saranno in vendita allo stadio e la prevendita chiude oggi alle 19.

La società in occasione della Festa della Donna, ha realizzato una sciarpa ufficiale in numero limitato di colore rosa, in vendita allo store di via Olginati.

Enrico Levrini