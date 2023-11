Il Gala di beneficenza. Como: arte, musica e pallone per una giusta causa

Il Como 1907, che negli ultimi anni si è distinto per iniziative e innovazione, ospiterà uno straordinario evento di beneficenza nella splendida cornice di Villa Erba il prossimo 16 novembre. La serata, impreziosita da tanti ospiti “vip“, vedrà l’esibizione di Craig David e delle cantanti Levante e Clara in un contesto dove musica, calcio e cultura si mischieranno per fini “sociali“. Per l’occasione, sarà possibile acquistare i ritratti della squadra Como 1907 dell’attuale stagione ispirati a Caravaggio. La famosa fotografa Lucia Giacani ha trasformato questi capolavori rinascimentali in pezzi unici da collezione digitali e fisici, offrendo ai tifosi di tutto il mondo una fetta del ricco patrimonio culturale del club. Tutti i profitti derivanti dalla vendita di questi oggetti (compresa una stampa su tela della foto di squadra) saranno destinati a sostenere un istituto di ricerca sulla leucemia di fama mondiale della provincia lariana. Ogni acquisto dà automaticamente diritto a partecipare a un’estrazione per avere la possibilità di assistere al concerto di beneficenza. La campagna offre la possibilità di vincere viaggi “all-inclusive“ per l’evento sul lago di Como da ogni parte del mondo. Sono disponibili anche altri pacchetti esclusivi che offrono ai partecipanti l’opportunità di assistere a una cena con la squadra del Como 1907 e con il proprietario e allenatore della Primavera, Cesc Fabregas. Insieme a loro anche VIP e celebrità.

"Sono felice di far parte di questa straordinaria iniziativa che unisce arte, musica e calcio per una nobile causa - commenta entusiasta Craig David -. I pezzi unici da collezione non solo celebrano la squadra, ma contribuiscono anche a una missione importante". Fa eco il rappresentante ufficiale del gruppo proprietario del Como 1907, Mirwan Suwarso: "Il Como è solo un piccolo club italiano, ma si trova in uno dei luoghi più belli del mondo. In tutte le nostre attività, cerchiamo di riflettere questo aspetto: il meglio della moda, il meglio dello stile e il meglio sul campo da calcio".