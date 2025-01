Il mercato dei lariani. Como, tre acquisti nel mirino: Fabregas punta Ikoné

C’è molta attesa su come agirà il Como nelle prossime ore, in ambito di calciomercato. I lariani sono su diversi giocatori, ma tutte le trattative sembrano molto complicate da portare a compimento. Non dal punto di vista economico, ma per le volontà delle società di appartenenza dei tanti obiettivi. Matic, Fresneda, Alex Valle, Eric Garcia, sembrano sempre ad un passo per arrivare a Como, ma non si riesce a chiudere, anche per la difficoltà della controparte a trovare dei sostituti di livello, come spesso accade nel mercato di gennaio.

Ieri si è svincolato Danilo della Juventus, ma andrà al Flamengo e il suo trasferimento non ha provocato in Europa l’effetto domino che avrebbe portato Eric Garcia dal Barcellona a Como. Lo spagnolo, che ha anche segnato di recente in Champions contro il Benfica, aveva un accordo di massima con Fabregas, ma il Barcellona non lo molla: domenica ha giocato 90 minuti contro il Valencia. Il Como ha assolutamente bisogno di un forte difensore centrale, dopo la debacle di Varane. Ora sta inseguendo Ricardo Rodriguez, lo svizzero che dopo vari anni fra Milan e Torino ha iniziato questa stagione al Betis Siviglia. Fabregas vuole anche degli altri esterni e si è fatto sotto con Ikonè della Fiorentina, che è anche nei desideri del Bologna e del Nantes. Il Como è in vantaggio, perché i viola vogliono solo soldi in contanti e rifiutano il prestito messo sul piatto dalle contendenti.

Molto intricata la situazione in attacco: Belotti vorrebbe andar via per giocare, ma lascierà Como solo se ci sarà la possibilità di arrivare a un giocatore importante. Le trattative con Embolo e Beto sono ancora in piedi. Va aggiunto che, per acquistare, bisogna anche sfoltire la rosa che ora è di una trentina di elementi. Sul piede di partenza ci sono, oltre al già citato Belotti, anche Sala, Mazzitelli, Audero (verso il Watford), Jasim e Baselli, mentre Verdi vuole rimanere.