Oggi l’anticipo alle 15. Como, primo “matchball“ salvezza contro l’Empoli affamato di punti

La partita contro l’Empoli nella bolgia del Sinigaglia (ore 15), può essere un matchball per la salvezza deii lariani, che in caso di vittoria lascerebbero i toscani staccati di 10 punti al terzultimo posto. La squadra tornata a ranghi compatti da Marbella, dovrà fare a meno delle due stelle Nico Paz e Dele Alli (entrambi squalificati) e dello stesso Fabregas, che dopo l’espulsione contro il Milan, per proteste, verrà sostituito dal suo secondo Guindos. Tre giocatori sono stati colpiti da virus gastrointestinale, durante la preparazione in Spagna e non si sono allenati per alcuni giorni, ma ieri erano a disposizione del mister, per la rifinitura. I dieci giorni a Marbella hanno permesso a Fabregas di cementare ancora di più il gruppo e di inserire meglio nei giochi di squadra, gli ultimi arrivati dal mercato invernale. Mancherà pure Dossena: per lui campionato finito dopo l’ operazione al crociato. In campo come centrali di difesa scenderanno Goldaniga e Kempf. In attacco senza Paz, si giocherà con Strefezza spostato al centro alle spalle di Cutrone. "Patrick in questi giorni ha dimostrato di avere voglia e fame - dice Fabregas - partirà titolare contro l’Empoli, una partita che bisogna vincere dopo aver perso all’andata con la nostra peggiore prestazione. E’ una partita decisiva per la salvezza, poi potrò anche pensare alla squadra del prossimo anno, per migliorare sto seguendo un attaccante, due difensori e un centrocampista".

Una frase anche per smentire le continue voci che danno l’allenatore spagnolo, su altre panchine della serie A. "Ora arrivano le partite contro squadre che si devono salvare - continua Fabregas - ma la nostra mentalità deve rimanere la stessa, di quando abbiamo affrontato le grandi. Loro giocheranno in modo diverso, probabilmente molto chiusi in difesa, noi dovremo stare sempre alti e sfruttare ogni occasione. Contro la Roma e il Milan erano partite che potevamo vincere, siamo mancati nella fase finale e in questi giorni abbiamo lavorato molto sotto questo aspetto. Non è una questione fisica, ma solo di mentalità, ora ho anche una rosa molto ampia e nei cambi non c’è un calo di rendimento, ogni giocatore può essere un titolare, tutti avranno l’opportunità di dimostrare di essere da Como. Douvikas e Fadera giocano meno in questo periodo, ma si stanno allenando intensamente e avranno le loro opportunità. Sergi Roberto ha completamente recuperato e contro l’Empoli potrebbe giocare dal primo minuto. Forse starà fuori Perrone che è appena tornato, dalla nazionale argentina, mentre a Diao che ha giocato con il Senegal, chiederò uno sforzo, lui potrebbe fare la differenza contro l’Empoli". Intanto la società ha rinnovato il contratto di Direttore Sportivo a Carlo Alberto Ludi, fino al 2028, un attestato di stima, per il gran lavoro svolto fino ad oggi.

Probabile formazione (4-2-3-1) : Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Caqueret; Diao, Strefezza, Da Cunha; Cutrone. All.: Fabregas