Il mercato dei lariani. Parisi e Rafa Marin sul taccuino. Como pronto alla rivoluzione

Il Como può spendere, ma lo farà con razioncinio, valutando bene tutte le possibilità insieme ai desideri di Fabregas. "Oggi ho capito chi ha nel sangue il mio calcio e chi no", ha detto il tecnico dopo Inter-Como. Probabilmente un monito per tutti i giocatori della squadra. Sulla graticola numerosi elementi e la conseguenza sono numerose voci di mercato, che potrebbero portare a una rivoluzione. L’ultimo nome è quello di Fabiano Parisi, esterno della Fiorentina che con Palladino sta giocando poco. Su di lui c’è però anche il Milan, che potrebbe perdere Calabria in scadenza di contratto, proprio a favore dei lariani. L’unico problema è lo stipendio del milanista, 2 milioni netti l’anno: solo con un ridimensionamento potrà essere preso in considerazione dal Como. Un altro nome nuovo è quello del nazionale marocchino Hakim Ziyech, un trequartista molto ben conosciuto da Fabregas. Potrebbe essere un modo per cautelarsi in vista di un’eventuale (e quasi certa) partenza di Nico Paz, verso l’Inter o a Madrid, ma questo solo dopo il 30 giugno visto che il ragazzo non è sul mercato, come ha detto il ds Ludi.

Per il portiere sembra quasi fatta per il francese Jean Butez, in forza ai belgi dell’Anversa, dove ha giocato 115 partite dal 2020. Gioca bene coi piedi, come piace a Fabregas e ha esperienza internazionale. Sul mercato in uscita andrà probabilmente il terzo portiere Vigorito, mentre Butez si giocherà il posto da titolare con Reina e Audero.

Resta calda la pista per il difensore centrale Rafa Marin, nazionale spagnolo under 21 ed ex compagno al Real di Nico Paz. Il giocatore piace molto a Fabregas ed è stato accantonato in panchina da Conte, ma l’infortunio di Buongiorno sta complicando l’operazione, che avverrà solo se i partenopei troveranno un giusto sostituto, al loro difensore centrale. Il Como cerca praticamente giocatori in ogni reparto, la situazione più delicata è in attacco, dove Cutrone e Belotti hanno le polveri bagnate, ma è anche difficile pescare in questo periodo una valida alternativa in quel ruolo. È stato fatto un tentativo per Raspadori, subito respinto, e ora i dirigenti lariani sono alla finestra, pronti a cogliere qualche occasione nel mercato internazionale.

Negli ultimi giorni il Como si è inserito anche nella trattativa per il giovane gioiello dell’Under 21, Cesare Casadei, in forza al Chelsea. Gli inglesi, però, vogliono 30 milioni di euro, dopo averlo preso dall’Inter a 15. Infine ci sono i sogni, come quello svanito per Sergio Ramos, che sta chiudendo con il Boca Juniors, o quelli di Busquets e Messi, che si sono incontrati con Fabregas a Miami, durante la pausa per le nazionali. Giocatori una certa età, ma in linea con il gioco di Fabregas e la voglia di stelle della società.