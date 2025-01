Il volto nuovo. Adesso tocca a Dele Alli, prima alternativa a Paz

Adesso manca solo lu all’appelloi, Dele Alli. C’è solo da capire quanto Cesc Fabregas gli darà la prima chance, almeno una manciata di minuti, magari già sabato pomeriggio nel sentitissimo derby con l’Atalanta per un altro "sold out" annunciato al Sinigaglia. C’è tanta curiosità attorno al centrocampista inglese classe ’96, che solo pochi giorni fa, dopo un mese di allenamenti per tastarne la condizione, ha firmato il contratto di 18 mesi (con opzione di rinnovo per la stagione successiva legato ad un determinato numero di presenze). Vero, l’ex giocatore di Tottenham, Everton e Besiktas. avrà bisogno di tempo per mettersi al passo con i compagni di squadra dopo oltre un anno e mezzo lontano dal campo, ma il Como crede davvero nel rilancio di un talento perdutosi precocemente dopo una complicatissima infanzia e che ora ha voglia esagerata di riscattarsi agli occhi dei tifosi.

Proprio lui, che visto dall’esterno sembrava l’ennesimo caso di uno sportivo smarritosi nel labirinto di una carriera spericolata, accecato dalla fama e stordito dai soldi. Tanto bravo con i piedi sul campo, quanto autolesionista lontano dal rettangolo di gioco, fra alcol, droga, violenze e depressione. Tutto ora sembra essere alle spalle, a Como è scoccata la scintilla e anche l’allenatore ha fiducia in lui: "Da tanto tempo non gioca una partita, adesso è tornato ad allenarsi con un gruppo, con un po’ di caos. Perché quando ti alleni da solo è tutto bello, ma in compagnia è completamente diverso. A Marbella ha iniziato a lavorare un po’ con noi, adesso un po’ di più. La società mi ha chiesto di provarlo, era una bella opportunità".

Già, ma dove potrebbe essere utilizzato Dele Alli? Fabregas sembra avere già le idee chiare: "Lo vedo al posto di Nico Paz, che per noi è un giocatore molto importante. Dobbiamo andare piano piano, siamo qua per aiutarlo. Speriamo che possa tornare il Dele Alli di prima, ci ho giocato contro tante volte ed era un giocatore forte, forte, forte".

Dunque, un giocatore di grande esperienza come prima alternativa al talento argentino, una scommessa che il club di proprietà della famiglia Hartono è convinto di vincere. "L’obiettivo sarà quello di fornire a Dele un ambiente favorevole in cui possa integrarsi gradualmente nella squadra - spiega la società -. Anche se non ci sono aspettative immediate di rendimento, il club è sicuro che il giocatore darà un contributo significativo sia in campo che come mentore dei giovani talenti del club, tra cui Nico Paz, Alieu Fadera, Assane Diao, Maxence Caqueret, Máxi Perrone e Lucas Da Cunha". Tocca allora a Dele Alli cogliere la grande opportunità. Del resto il calcio è pieno di storie di rinascita e rivalse, dopo cadute drammatiche.

Giulio Mola