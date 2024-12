La crisi del Como. Suwarso: "Eravamo nei dilettanti. Sapremo stupire tutto il mondo»

"Sorprenderemo noi stessi e il mondo". Questa l’estrema sintesi del messaggio del presidente del Como, Mirawn Suwarso, ai tifosi lariani, delusi dalle ultime prestazioni della squadra, come l’ultimo pareggio casalingo, contro il Monza. Suwarso lo ha fatto in modo diretto, attraverso il suo profilo personale instagram e non tramite i canali ufficiali della società, per essere ancora più vicino alla piazza.

Il braccio destro della famiglia Hartono, quando non era ancora presidente, aveva già lanciato messaggi rivolti alla città, ai giocatori e ai tifosi, ma per la prima volta lo ha fatto in italiano. Sorprendendo tutti. La lettera aperta è anche piena di riferimenti al passato: "Cinque anni fa giocavamo nel calcio dilettantistico. Oggi siamo fieri di essere in Serie A, il massimo livello del calcio italiano. Questo viaggio è già straordinario, ma siamo lontani dall’aver finito. Con ogni partita, ogni sfida e ogni momento di lotta, stiamo forgiando un futuro più luminoso. Il mondo potrebbe non vederci ancora come giganti, ma non sa di cosa siamo capaci".

Una frase che è anche un monito ad avere ancora fiducia nella squadra e a non farsi scoraggiare dagli ultimi risultati: otto partite senza vittorie, tre pareggi e cinque ko, zona retrocessione a -1 dalla salvezza. Il messaggio, così, sembra anche suggerire un possibile mercato invernale scintillante, per mantenere a tutti i costi la categoria. "Guardandovi – le parole rivolte alla tifoseria – ho visto qualcosa di speciale. Ho sentito fiducia. Ho sentito passione. L’ho vista in ogni contrasto, in ogni coro e in ogni momento di unità. Stiamo giocando un buon calcio, a volte. Un calcio migliore rispetto a squadre che sono in Serie A da molto più tempo di noi. E questo è solo l’inizio".

Il progetto della famiglia Hartono sulla città e sul prossimo stadio non può fare a meno della Serie A. I commenti dei tifosi, stupiti da questo appello, sono stati solo positivi. Nei confronti del presidente, però, ci sono anche alcune lamentele e perplessità sul gioco di Fabregas, completamente votato all’attacco. Si richiedono rinforzi in tutti i reparti: sia in difesa, la penultima del campionato, sia in attacco, dove Cutrone (4 gol) e Belotti (nessuno) fanno fatica a segnare. Epppure Suwarso dispensa robuste dosi di ottimismo: "Questo è solo l’inizio. Diventeremo più forti. Saliremo più in alto. Sfideremo ogni aspettativa. Vi prometto questo: sorprenderemo noi stessi e il mondo. Quindi continuiamo a credere. Lottiamo con ogni grammo di forza, ogni goccia di sangue e ogni battito del nostro cuore. Insieme, scriveremo una storia che riecheggerà nella storia del calcio. Forza Como!".

Cosi finisce il presidente Suwarso, con frasi ad effetto stile Helenio Herrera e Silvio Berlusconi. Loro sì, sono arrivati in cima al mondo, ora Suwarso si è preso la responsabilità di replicarli, per la gioia e le speranze dei tifosi del Como.

Enrico Levrini