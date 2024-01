La Reggiana frena il Como. Ora la vetta è più lontana

Buon pareggio del Como a Reggio Emilia, anche se gli azzurri hanno passato buona parte della gara in vantaggio, grazie ai gol di Gabrielloni e Cutrone. Roberts sorprende tutti, lasciando Barba in panchina e rivoluzionando la fascia destra, inserendo Cassandro in difesa, Chajia a centrocampo ed escludendo ancora Verdi dagli undici. Il Como parte a testa bassa, creando occasioni con Da Cunha e Cutrone, ma va vicino al gol al 10’ filtrante di Da Cunha per Gabrielloni, tiro di potenza dell’attaccante, respinto da Bardi, pallone ad Abildgaard che però tira alto. Gli azzurri però si fanno sorprendere in contropiede, al 15’ Antiste trova l’imbucata per Gondo in area sulla destra, che in diagonale trafigge Semper, emiliani in vantaggio.

Al 33’ Odenthal ci prova dai 25 metri e quasi ci riesce, costringendo Bardi a mettere in angolo con un gran tuffo. Il pareggio lariano arriva al 37’, mischia in area reggiana, il tiro di Gabrielloni viene murato dalla difesa, la palla esce fuori area a Da Cunha, che di sinistro pennella un cross per Gabrielloni che di testa non lascia scampo a Bardi. Como in vantaggio al 45’, triangolazione al limite fra Gabrielloni e Cutrone, che stoppa di petto e di sinistro al volo trafigge Bardi. A inizio ripresa i granata sono più aggressivi, ma non riescono mai a concludere, l’unico pericolo una punizione di Cigarini al 7’ che sfiora la traversa.

La Reggiana pareggia al 22’ fa tutto Girma, corre sulla sinistra rientra in area al limite, il suo diagonale viene, toccato da Abildgaard, quanto basta per allungare la traiettoria e ingannare Semper, con palla che s’infila a fil di palo. Il Como cala di ritmo e Semper evita il peggio al 31’, parando un colpo di testa da tre metri di Varela.