Lariani a caccia di rinforzi. Como, la rivoluzione in difesa parte da Marin

Il mercato di gennaio non si è ancora aperto, ma il Como sta già scaldando i motori, per rinforzare ulteriormente la squadra. Durante i vari party natalizi della società, in svolgimento in questi giorni, filtra quanto sia impensabile che la proprietà possa accettare una retrocessione: sarnano fatti tutti gli sforzi necessari per mantenere la categoria. Il nome che circola, più frequentemente in queste ore, è quello di Davide Calabria, ormai ex capitano del Milan, accantonato da Fonseca a favore di Emerson Royal. Il 28enne ha un contratto in scadenza a giugno 2025 che non sarà rinnovato: deve cederlo in questa sessione, altrimenti andrà al Como a parametro zero in estate. L’unico ostacolo per i lariani è l’ingaggio del giocatore, che dovrà essere per forza inferiore agli attuali 2 milioni annui.

Nello scacchiere di Fabregas, può essere schierato a destra al posto di Van Der Brempt, che però sta disputando un ottimo campionato, ma anche a sinistra al posto di Moreno che ha un rendimento altalenante. Dopo l’abbandono in difesa di Varane, si pensa subito ad un altro Rafa, questa volta Marin, 22enne del Napoli, che ha giocato nelle giovanili del Real Madrid insieme a Nico Paz. Marin piace molto a Fabregas, ma il Napoli, dopo l’infortunio di Buongiorno, non ha molte alternative nel ruolo di centrale difensivo (Juan Jesus a parte). E si libererà del giocatore, solo dopo aver trovato un valido sostituto. Marin lo scorso anno è stato ceduto in prestito dal Real all’Alaves e ha giocato in Liga 33 partite. In estate ha firmato un quinquennale con il Napoli, è difensore centrale titolare della Spagna Under 21 e potrebbe essere un altro investimento su un giovane.

Il capitolo portiere è probabilmente quello più interessante: Audero è rimasto in panchina cinque volte nelle ultime sei giornate e potrebbe essere sostituito da una nuova pedina da alternare a Reina. La società sta trattando il francese Jean Butez, in forza ai belgi dell’Anversa, dove ha giocato 115 partite dal 2020. Un numero uno esperto, non ancora trentenne, con esperienza internazionale. Dele Alli, invece, è in città da giorni e il 26 inizierà ad allenarsi con il gruppo. È a Como per ritrovarsi dopo gli ultimi tre anni complicati e una stagione al Besiktas. il trequartista, 28 anni, ha saputo fare la differenza in Premier League con il Tottenham, è stato titolare in nazionale inglese e valutato cinque stagioni fa sui cento milioni. Prima si è detto che era solo in prova, ma dovrebbe aver già firmato un contratto con diverse clausole. In campo per l’ultima volta nella stagione 2022/2023 anche a causa di infortuni, potrebbe essere a disposizione già da febbraio. Se tornasse quello apprezzato in passato (18 gol nella Premier 2016/2017) sarebbe un colpaccio.