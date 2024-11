La vigilia dei lariani. Como, Fabregas tiene la rotta: "Non cambieremo mentalità»

Siamo a fine novembre e le partite possono essere già fondamentali. Oggi alle 15, Como e Monza si affronteranno per la sfida numero 103 della storia. Fabregas potrebbe recuperare Kempf e Strefezza, mentre rimarranno fuori sicuramente Perrone, Sergi, Mazzitelli e Dossena per squalifica. Baselli e Gabrielloni sono in fase di rientro, ma siederanno in panchina. Un grande dubbio riguarda il portiere, Audero dovrebbe sedere in panchina lasciando spazio a Reina, in difesa dovrebbe esserci Goldaniga con Kempf, mentre Moreno torna a fare l’esterno sinistro, con uno fra Iovine e Sala sulla destra. In mezzo Engelhardt e Da Cunha, davanti il rientro di Strefezza. "Sarà una battaglia, una partita da Como - afferma Fabregas - i giocatori sanno dell’importanza non solo attuale, ma anche storica della partita e daranno il massimo. Siamo cresciuti tantissimo in cinque anni ed è normale avere un calo fisiologico arrivati in serie A, ma con la nostra mentalità e gioco, cercheremo di sopperire alle assenze e al momento non positivo. Nesta? Ha portato nelle sue squadre la mentalità offensiva. Lo avevo già affrontato alla Reggiana e ci ha messo in difficoltà".

(4-2-3-1) : Reina; Iovine, Goldaniga, Kempf, Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.