L’anticipo. Cutrone è il cuore del Como: Lazio frenata

Finisce in pareggio la sfida fra Como e Lazio. Le belle reti di Dia e Cutrone, con il bel gioco del Como, hanno deliziato l’Olimpico. Le due squadre in campo con modulo speculare 4-2-3-1. Fabregas fa esordire fra i pali il nuovo portiere Butez, arrivato da solo 48 ore. Il Como spinge e prende un incrocio dei pali con un colpo di testa di Kempf, dopo una punizione di Strefezza da destra. Bruttissimo intervento di Gigot, neanche sanzionato, che entra a martello sulla caviglia sinistra di Paz e lo costringe ad uscire. Fabregas non si scoraggia e butta nella mischia il nuovo talento Diao. Cutrone d’astuzia, ruba palla a Guendouzi e, invece di passare a Diao, tira al volo: la sfera supera di poco la traversa. La Lazio si riversa in area comasca e va in vantaggio. Dopo una palla persa da Moreno, Guendouzi ne approfitta per pescare Dia in area che, marcato di spalle da Kempf, batte Butez di sinistro. Inizio di ripresa di marca comasca, con due colpi di testa pericolosi: il primo di Kempf, con palla alta, mentre il secondo da angolo, ma la capocciata di Dossena, diretta all’incrocio, viene salvata da Gigot sulla linea.

La partita è durissima e Tremolada espelle Tchaouna, appena ammonito, per un fallo a centrocampo su Moreno. La Lazio si fa pericolosa in contropiede sulla destra, con Isaksen che fa tutta la corsia e spara di destro, costringendo Butez alla parata più difficile della serata. Il Como schiaccia poi la Lazio in area e al 27’ pareggia. Dopo una discesa Van Der Brempt lascia a Strefezza e l’italobrasiliano confeziona un traversone a effetto che rimbalza a terra: Cutrone, in tuffo, è puntuale e di testa batte Provedel. La Lazio, poco dopo, sbaglia il raddoppio: Diao perde palla, Dele-Bashiru tira in porta, la sfera viene deviata da Kempf che mette Butez fuori causa, con il pallone che arriva a due metri dalla porta sguarnita, ma Dia e Guendouzi si ostacolano e non tirano in rete.