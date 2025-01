Lariani attivissimi. Diao e Butez, primi squilli del Como. Aspettando Azón, Matic e Marin

Tornerà domani da Marbella, il Como di Cesc Fabregas, atteso il 10 gennaio dalla sfida di campionato a Roma contro la Lazio. Al ritorno dalla Spagna la comitiva potrebbe trovare a Mozzate i due nuovi acquisti del mercato: Assane Diao, ala del Betis, una trattativa in chiusura per la cessione completa del cartellino a 11 milioni di euro e il portiere Jean Butez dell’Aversa. Curiosa la situazione di Butez, che 48 ore fa aveva comunicato di rinunciare al Como, per un ritorno in Francia al Lens. I transalpini hanno però trovato un accordo con Pau Lopez, vecchia conoscenza della Serie A, accostato anche al Como, così Butez dovrebbe svolgere domani le visite e firmare il contratto.

Nel frattempo Cesc Fabregas ha utilizzato le sue conoscenze tra i procuratori in Spagna, alla ricerca di vari ruoli. Vuole giocatori con la sua idea di calcio e sta cercando tra numerosi giocatori dell’Under 21 spagnola. Per l’attacco si punta su Ivan Azón, punta di proprietà del Saragozza, un 2002 che ha segnato 7 reti in 22 partite nella B iberica. I lariani sono vicini anche al prestito di Ivan Fresneda, esterno sinistro di difesa dello Sporting Lisbona, 20 anni: dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Ma non ci sono solo giovani nel mirino del Como, anche qualche campione affermato come Nemanjia Matic, attualmente al Lione. Vuole tornare in Italia, sembrava destinato al Napoli per volere di Conte, ma il Como si è inserito. Il club azzurro è cruciale nel mercato dei lariani per la trattativa riguardante Rafa Marin, ex compagno di Paz al Real Madrid e Under 21 spagnolo, fortemente voluto da Fabregas. Appena i campani chiuderanno per Danilo in difesa, dovrebbero “liberare“ Marin che potrà raggiungere la Lombardia.

Buone notizie anche per quanto riguarda Dele Alli, l’ex fenomeno inglese in prova a Marbella per il Como. Il giocatore si è aggregato al gruppo, dopo il lavoro fisico differenziato e pare sulla via del recupero. La società nelle prossime settimane deciderà il suo destino, in caso di firma di contratto il Como non cercherà più giocatori a centrocampo.