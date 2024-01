Lariani sconfitti. Como, stop inatteso contro l’Ascoli. Strefezza in arrivo

COMO

Il Como perde inaspettatamente in casa contro l’Ascoli per 2-0, ma si consola con l’arrivo sul mercato di Gabriel Strefezza (ieri lo scambio di documenti col Lecce). Prima occasione al 17’, Da Cunha serve il taglio di Cutrone che davanti a Viviano tira alto. Ancora Cutrone al 29’ con una girata dalla distanza che Viviano respinge con difficoltà. Al 44’ Blanco fugge a destra, traversone in mezzo per Gabrielloni, spinto alle spalle da Bellusci che sfiora la palla con il braccio. Collu prima assegna il rigore, poi consulta il Var e annulla la massima punizione. A inizio ripresa, dopo Verdi, anche Cutrone è costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto il nuovo acquisto Nsame. La partita s’ incattivisce e gli uomini di Roberts (nella foto) restano in 10 al 15’ per una gomitata di Odenthal sul viso di Rodriguez. È il preludio al gol ascolano al 37’, su angolo battuto da Falzerano. Mendes di testa batte Semper. Il raddoppio è un’autorete di Cassandro, che sbuccia in area il pallone tirandolo nella sua porta. Enrico Levrini