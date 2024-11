L’astro nascente. Paz in rampa di lancio: il Real pensa al ritorno

In Italia e non solo, tutti si sono innamorati di un giocatore, che di nome fa Nico Paz e delizia il pubblico del Como e di chi ama il calcio. L’argentino è sui taccuini dei più importanti club europei ed è stato convocato dal commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, per le prossime partite delle qualificazioni ai Mondiali. Venerdì scorso, contro il Paraguay, Paz non è entrato e gli argentini, hanno clamorosamente perso per 2-1, mentre mercoledì contro il Perù (fischio d’inizio all’1 italiana di notte) ha delle chances di giocare.

Il trequartista è di completa proprietà del Como e Fabregas su di lui vuole costruire la squadra del futuro per dare l’assalto all’Europa. Il pregio del trequartista argentino è l’ultimo passaggio per le punte, un assist sempre preciso con la velocità della palla perfetta per mandare in rete il proprio compagno di squadra. Nell’ultima partita, contro il Genoa, ha confezionato diversi passaggi invitanti negli ultimi sedici metri che non sono stati sfruttati dagli altri giocatori lariani. Paz ha anche il pregio di una visione di gioco fuori dal comune, grazie alla quale prova a far filtrare palloni impossibili fra le maglie avversarie.

Al momento non c’è il rischio di vendita del ragazzo, che ha sempre dichiarato che Como è l’ambiente ideale per crescere, ma l’ombra del Real Madrid è sempre più lunga. Le merengues hanno una clausola su Paz. Prevede il 50% sulla futura rivendita, nonché un diritto di riacquisto. Como e Real probabilmente si siederanno a tavolino a fine stagione, per decidere il futuro del ragazzo. Starà lui scegliere se restare dove sa di giocare sempre o tornare dove dovrà dare battaglia per conquistare un posto in squadra, contro i mostri sacri del Madrid.