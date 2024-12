Le pagelle del como. Moreno recupera e porta palla. Cutrone si sbatte ma sbaglia tanto

REINA 6,5 Molto solido, regala sicurezza al reparto

VAN DER BREMPT 6,5 Con il suo ritorno il Como è tornato a spingere a destra

IOVINE 6 Attivo ma impreciso nelle conclusioni

GOLDANIGA 6 Controlla bene Djuric, ma anche lui spreca un’occasione

KEMPF 6,5 Solito baluardo, dalle sue parti non passa nessuno, Maldini lo mette più in difficoltà

MORENO 7 Miglior partita in maglia azzurra della stagione, oltre ai recuperi avanza portando palla

ENGELHARDT 7 Oltre a farsi trovare puntuale con il gol, manovra bene dialogando con gli esterni

DA CUNHA 6 La posizione arretrata non mette in luce le sue qualità

STREFEZZA 6,5 Peperino nel primo tempo, cala nella ripresa, spreca una occasione per chiudere la gara

PAZ 6 Un pò in ombra e colpevole del rigore, comunque ha classe da vendere

FADERA 6,5 Corre come sempre e stavolta è preciso anche nei passaggi, ma i compagni sprecano

VERDI 6,5 Protagonista dell’assalto finale, ha dato energia e qualità ma ha mancato il gol

CUTRONE 5,5 Lavora si sbatte per tutti, ma alla fine davanti alla porta sbaglia sempre, non è più il Cutrone d’inizio stagione

Belotti 5,5 Per la prima volta gioca più di 10 minuti, ma ancora una volta non coglie l’occasione per fare la differenza, sbagliando sottoporta

Sala e Gabrielloni SV

ALL. FABREGAS 6: La squadra ha ritmo ed è propositiva, manca sotto porta. Doveva essere la gara decisiva per la salvezza ma non lo è stata.

voto squadra 6