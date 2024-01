Lecco e Como all’attacco. Ecco Salcedo e Romero

Il Lecco prende Salcedo e Louakima e punta dritto su Ndoj, mentre il Como è sempre più in pressing su Luka Romero. Sta entrando nel vivo il mercato di riparazione delle due squadre lariane impegnate nel campionato di Serie B che hanno deciso di potenziare, in primis, i propri reparti avanzati per trovare quei gol che possa aiutare a centrare i rispettivi obiettivi. Il Como vuole la A e il Lecco la salvezza. Ceduti nel corso delle festività post natalizie i vari Tordini (in prestito al Padova), Mangni (in prestito all’Alessandria), Boci (risoluzione anticipata del prestito col Genova) e Zambataro (cessione definitiva alla Torres), il Lecco ha piazzato il primo colpo, portando sul ramo manzoniano del Lario l’esterno d’attacco finlandese, classe 2003, Henri Salomaa, proveniente dalla Primavera 1 del Lecce. Ha poi chiuso lunedì le operazioni con Eddie Salcedo e Corentin Louakima che sono già in città e attendono solo il perfezionamento delle pratiche di trasferimento (leggasi firme rispettivamente di Inter e Roma). Salcedo arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dell’Inter. La punta classe 2001 rientra quindi in Italia dopo una prima parte di stagione passata nella Eldense (squadra di medio-bassa classifica de LaLiga2) dove ha segnato 2 gol e fornito un assist. I blucelesti, superando la concorrenza del Catanzaro, hanno trovato anche l’accordo con la Roma per ingaggiare a titolo definitivo, con un contratto di due anni e mezzo, l’esterno difensivo francese Corentin Louakima che andrà a giocarsi il posto a destra con Lemmens. E nelle ultime ore è decollata la trattativa col Brescia per Emanuele Ndoj, centrocampista centrale che non ha quasi mai visto il campo quest’anno. A ore l’annuncio.

Il Como di Cesc Fabregas, secondo in classifica a pari merito con il Venezia e dietro solo al super Parma, è alla ricerca di un attaccante da inserire nel già ricco reparto avanzato (Cutrone, Verdi, Gabrielloni) visto che Alberto Cerri sembra sempre più vicino ad approdare in serie A all’Empoli di Andreazzoli. Nelle ultime ore si è inserito nella trattativa il Genoa, ma i toscani sono in vantaggio nella trattativa. Il profilo dell’attaccante da portare a Como è quello di Luka Romero, il diciannovenne attaccante di proprietà del Milan (col quale ha un contratto quadriennale) che ha trovato pochissimo spazio con Pioli. L’argentino avrebbe espresso qualche perplessità nello scendere in B, ma pare si sia messo in mezzo proprio Fabregas per presentargli il suo progetto tecnico. Da Como è partito anche Scaglia, direzione Sudtirol, mentre nei prossimi giorni Vignali si accaserà allo Spezia. Il ds del Como, Ludi, è al lavoro per un difensore e un attaccante. Frenata, ieri, nella trattativa col Verona per Gunter mentre appare quantomai fantasiosa l’ipotesi di arrivare al “Gallo“ Belotti. Sempre in Serie B ufficiale l’arrivo di Falletti alla Cremonese.