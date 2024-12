Questo Como è un gran bel film. Show di Nico Paz e Gabrielloni. Ranieri, è una Roma da rifare

2

ROMA

0

(4-2-3-1): Reina 6,5; Van der Brempt 6,5, Goldaniga 6,5, Kempf 6, Barba 6; Engelhardt 6 (dal 18’ st Sergi Roberto 6,5), Da Cunha 6,5 (dal 33’ st Kone 6,5); Strefezza 6 (dal 33’ st Gabrielloni 7,5), Paz 7,5, Fadera 7; Belotti 6 (dal 18’ st Cutrone 6,5). All. Fabregas 7.

ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Celik 6,5, Hermoso 6, Ndicka 6; Abdulhamid 5,5 (dal 16’ st Mancini 6,5 ), Le Fée 6,5 (dal 16’ st Pellegrini 6), Koné 6, Angelino 6,5 ; Saelemaekers 6,5 (dal 16’ st Pisilli 6), El Sharaawy 6 (dal 1’ st Dovbyk 5,5); Dybala 6 (dal 30’ st Soulè 6). All. Ranieri 6.

Arbitro: Rapuano di Rimini 6,5.

Reti: Gabrielloni al 48’, Paz al 52’ st.

Davanti alle stelle del cinema è un Como da film: dopo un grande secondo tempo, sotto gli occhi di Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrien Brody i lariani battono la Roma grazie a Gabrielloni, che diventa il terzo giocatore italiano della storia ad aver segnato con la stessa maglia dalla serie D alla A, e poi con Nico Paz in contropiede. La Roma aveva iniziato bene con Saelemaekers al volo che sfiorava l’incrocio. Al 15’ grossa occasione con Angelino, Da Cunha devia e rischia di poco l’autorete. Quando non te l’aspetti, il Como con una grande punizione di Paz al 18’ prende la traversa, che dà coraggio agli azzurri, subito dopo Strefezza ci prova da lontano mandando fuori di poco. Reina al 44’ para una buona punizione battuta da Dybala.

Il Como d’inizio ripresa sfiora il gol tre volte nei primi tre minuti, prima con un tiro al volo di Da Cunha, poi con Belotti dopo una mischia in area, infine con un tiro di Paz dal limite. La Roma è schiacciata nella sua area, Paz dal limite sfiora ancora la rete, Svilar ci arriva ancora. Ranieri corre ai ripari inserendo Pellegrini e Mancini. Ma è ancora Como con cross di Van Der Brempt e testa di Cutrone che sfiora il palo. Svilar si supera ancora al 22’ dopo un tiro dalla distanza di Goldaniga destinato all’incrocio. Svilar è un muro, altra punizione di Paz, deviata dalla barriera al 28’, ma il portiere ci arriva ancora. Il Sinigaglia ruggisce e i gol arrivano incredibilmente nel recupero: il primo al 93’, Cutrone arpiona un pallone in area, si gira e mette sul primo palo, dove Gabrielloni con opportunismo mette la prima zampata in A. Poi al 97’ con la Roma in avanti con tutti i giocatori il raddoppio in contropiede con Gabrielloni che fugge a destra e passa a Nico Paz che buca Svilar. Mister Ranieri mantiene il suo aplomb: "Complimenti al Como, nel secondo tempo siamo calati, è mancata l’attenzione sui particolari nel finale". Finalmente felice Fabregas: "Abbiamo avuto paura, poi è uscita la nostra qualità".