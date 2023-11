Como-Lecco finisce a reti inviolate: pareggio senza gol nel derby del Lario

Finisce a reti inviolate l’atteso derby di recupero del Lario, con il Como che ha avuto il pallino del gioco, ma le occasioni vere le ha avute il Lecco che ha preso un palo e una traversa.

Fabregas applica il suo modulo preferito il 4-2-3-1 cambia diversi uomini rispetto a sabato scorso, inserendo Abildgard, Chajia e Sala. La partita è subito combattuta, con il Como che impone la sua ragnatela di passaggi, il primo tiro è di Da Cunha al 6’ parato con tranquillità da Saracco. Anche Chajia dopo uno slalom all’8’, tira da fuori ma Soracco blocca a terra. Al 21’ bello spunto di Chajia a sinistra, il suo traversone a fil di porta, non viene deviato in scivolata da Cutrone, Soracco para. Occasione gol per il Como al 29’ Verdi, salta tre uomini ed entra in area, il suo destro è angolato, ma Soracco è bravo a deviare in tuffo. Il Lecco sfiora il vantaggio alla prima occasione al 30’, con un tiro da fuori di Crociata, deviato con una mano da Semper sul palo, la palla ritorna a Lemmens solo, che clamorosamente da due passi tira alto. Al 35’ Lecco ancora pericoloso con un colpo di testa di Ionita, finito di poco a lato. Sala con un’ azione individuale, arriva al limite e da posizione defilata, prende l’esterno della rete. Palla lunga di Verdi al 42’ per Cutrone che tira al volo, ma la palla va a lato.

Cutrone ci riprova a inizio ripresa, sempre servito da Verdi in profondità, il suo tiro ad incrociare, supera Soracco e sfiora la base del palo. Il Lecco risponde al 7’, con un affondo di Novakovich, che a sinistra salta Curto tira in area, Semper risponde presente con una gran parata di piede. Fabregas sostituisce Verdi con Gabrielloni, per giocare con due punte. Al 21’ Cutrone prende palla e punta la porta, tira dal limite, fuori di poco. Punizione interessante per il Como al 31’, batte Kone di poco sopra la traversa. Lecco vicino al gol al 35’, da calcio d’angolo battuto sul primo palo da Lepore , Caporale anticipa tutti e prende l’incrocio dei pali. Eusepi al 2’ di recupero ha la palla partita, la volo tira dal dischetto, ma centrale, Semper blocca senza problemi. Enrico Levrini

Il tabellino e le pagelle

COMO (4-2-3-1): Semper 7; Curto 6, Odenthal 6,5, Barba 6, Sala (dal 32' st Ioannou sv); Abildgaard 5,5, Bellemo 6 (dal 16' st Kone 6); Da Cunha 5 (dal 16' st Iovine 6,5), Verdi 6,5 (dal 16' st Gabrielloni 6), Chajia 6,5 (dal 39' st Cerri sv); Cutrone 6. A disposizione: Vigorito, Solini, Blanco, Rispoli, Vignali, Cassandro, Mustapha. All. Fabregas 6

LECCO (4-3-3): Saracco 6,5; Lemmens 6 (dal 35' st Giudici sv), Celjak 6, Bianconi 6,5 (dal 25' st Marrone 6), Caporale 7; Ionita 6,5 , Degli Innocenti 6 (dal 29' st Buso 6,5), Sersanti 6; Lepore 6, Novakovich 6,5 (dal 25' st Eusepi 6), Crociata 6,5. A disposizione: Bonadeo, Tordini, Battistini, Pinzauti, Boci, Di Stefano, Agostinelli, Galli. All. Bonazzoli 6,5 Arbitro: Rapuano di Rimini 7.