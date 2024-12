L’eterno Reina. Dossena disattento. La stellina Paz

REINA 6. Sicuro, compatto, grande intervento su Di Marco da trentenne ma ne ha 42, nulla può sul primo gol. Eterno.

VAN DER BREMPT 6. Grande personalità nel primo tempo, poi si spegne. Dispersivo.

DOSSENA 5. Si fa sorprendere da Carlos Augusto, spazza alla vecchia maniera, ma regala il pallone del secondo gol. Legnoso.

KEMPF 6. Sempre attento, poteva stringere su Carlos,ma molto buono sui disimpegni. Panzer.

GOLDANIGA 6,5. Due grandi interventi su Lautaro e lo lascia a zero, crea pericoli in avanti. Baluardo

SERGI ROBERTO 6. Incita i compagni ad alzare la linea, lotta su ogni pallone fino a quando ne ha. Rivedibile

KONE 6. Entra al posto di Sergi e porta la legna che mancava. Roccioso.

DA CUNHA 5. Si vede poco, non ha impostato, ha solo cercato di limitare i danni. Limitato.

STREFEZZA 6,5. Sulla destra crea sempre problemi, manca l’assist vincente e il tiro in porta. Incompleto.

PAZ 7. Bastoni lo marca stretto, ma qualche magia gli riesce. Va al tiro due volte, Sommer gli nega il gol, ma semina sempre qualche nerazzurro. Stellina.

FADERA 7. In ogni parte del campo, in difesa allarga a cinque, riesce anche andare al tiro e a limitare Dumfries. Inesauribile.

BELOTTI 6. Ha poco spazio, torna a dare una mano in difesa, fatica e fa a sportellate, ci prova due volte ma servono i gol. Isolato

CUTRONE 6. Entra e gira molto a vuoto, ha un occasione di testa. Circolare.

ALL. FABREGAS 6,5. Sorprende partendo con la difesa a tre e formazione offensiva. Non ha il coraggio di mettere due punte come con la Roma. Incompiuto.

Barba, Mazzitelli, Cerri SV. Portano energia nel finale ma non bastano

Voto squadra 5,5

Enrico Levrini