L’indiscrezione. Voce dall’Uruguay: il figlio di Recoba è nel mirino del Como

Decolla lentamente il mercato della matricola Como: dopo l’annuncio dell’ingaggio di Peter Kovacik, difensore esterno destro (classe 2001) prelevato dagli slovacchi del Podbrezova, una gustosa indiscrezione è arrivata dall’Uruguay. Perché il club lariano sarebbe interessato al 20enne centrocampista Jeremía Alexandre Recoba Perrone, “figlio d’arte“ dell’ex interista Alvaro. Il giovane talento del Nacional Montevideo è nato proprio a Como dove il papà ha vissuto nella sua lunga parentesi nerazzurra, ha doppio passaporto italiano e uruguaiano ed è salito stabilmente in prima squadra da qualche mese ma si sta ambientando alla grande anche perché è proprio il padre ad allenarlo. Tra l’altro in questa stagione Recoba jr ha debuttato (segnando i suoi primi gol pesanti) in Copa Libertadores con la maglia del Nacional.

ma ci sono altri obiettivi per il club di proprietà della famiglia Hartono: per il centrocampo piacciono anche Stefano Sensi (che però potrebbe tornare al Monza) e Daniel Boloca (quest’ultimo di proprietà del Sassuolo). Seguito poi il difensore Alberto Dossena (Cagliari) corteggiato pure dalla Fiorentina.

G.M.