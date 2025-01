Mercato. Como, si riapre per Fresneda. E piace Villa. In uscita dal Monza c’è Valoti (verso la Samp)

Dopo l’inattesa frenata dei giorni scorsi, si riapre la trattativa fra Como e Sporting Lisbona per il terzino destro Fresneda. Operazione da dieci milioni di euro ma il club lusitano deve prima trovare il sostituto: fino alla settimana scorsa era in lizza per assicurarsi Alberto Costa, atterrato però a Torino e presentatosi ieri al J-Medical per le visite mediche con la Juventus, adesso il nome è quello di Andres Garcia del Levante. Al club lariano (che ha avuto richieste dal Sion per Barba) piace molto anche un altro esterno difensivo: si tratta di Alex Valle, classe 2004, terzino sinistro di proprietà del Barcellona e attualmente in prestito al Celtic dove ha già collezionato 17 presenze. Il giovane catalano potrebbe arrivare alla corte di Fabregas in prestito.

Capitolo Monza: in uscita non solo Pablo Marì (Fiorentina) ma anche Mattia Valoti e Andrea Petagna, nel mirino della Sampdoria. Bondo piace al Milan.

Giulio Mola