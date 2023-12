Como, Osian Roberts è il nuovo allenatore: chi è il gallese che affiancherà Fabregas

Osian Roberts è il nuovo allenatore del Como, almeno sulla carta visto che Cesc Fabregas, non ha il patentino, per allenare squadre professionistiche. Roberts è un gallese, ex direttore tecnico della nazionale del Marocco e vice allenatore del Crystal Palace e della nazionale gallese.

Un uomo d’esperienza che rimarrà fino a fine stagione, mentre Fabregas potrà conseguire in Inghilterra, il patentino di allenatore Uefa pro. Lo spagnolo rimarrà come capo allenatore virtuale del Como con tutto il suo staff e siederà in panchina al fianco di Roberts. Un po’ come successe nella stagione 2009 2010, con Ottavio Strano allenatore e Oscar Brevi vice allenatore. Roberts è il primo allenatore britannico della storia del Como è nato nel 1965 ad Anglesey, dopo una buona carriera da giocatore come centrocampista, ha iniziato ad allenare negli Stati Uniti, per poi fare come capo allenatore, tutta la trafila delle giovanili della nazionale gallese.

Forte di carattere e dal calcio pratico è stato vice di Ryan Giggs e di Patrick Vieira. Il gallese supervisionerà dal punto di vista tecnico non solo la prima squadra, ma anche quelle del settore giovanile, ruolo che probabilmente occuperà stabilmente la prossima stagione, dopo che Fabregas ha conseguito il patentino.