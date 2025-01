Quanti rinforzi in riva al lago. Como insaziabile: arriva Fresneda, idea Ikonè

Un Como sempre più protagonista di mercato, cambia programma all’ultimo minuto e da Marbella, dove si trova in ritiro, non passerà oggi da Mozzate, ma andrà direttamente a Roma, per la partita con la Lazio, di domani sera. Quindi è da escludere al momento l’utilizzo dei due nuovi arrivati Assane Diao e il portiere Jean Butez, li vedremo probabilmente martedì prossimo contro il Milan al Sinigaglia. Il mercato dei lariani non è mai fermo, ogni giorno lo scenario cambia, anche perchè i procuratori di mezza Europa, si sono accorti che la società comasca è una delle poche, che può mettere in campo, per le trattative soldi freschi in contanti.

Dopo il grosso investimento su Diao, oggi dovrebbe arrivare dallo Sporting Lisbona, per visite e firma, Ivan Fresneda, un esterno destro di difesa, anche lui nazionale spagnolo under 19, il ragazzo arriva in prestito, con diritto di riscatto di dieci milioni. Un altro profilo giovane voluto da Fabregas, anche lui come Paz e il probabile arrivo Rafa Marin, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid.

Ma non è la sola novità di giornata, sono stati avviati i contatti, diretti a sorpresa con Jonathan Ikonè della Fiorentina: l’operazione non è facile, visto che Palladino non vuole privarsi del giocatore. Altra trattativa è quella con Yeremay Hernandez, un ala offensiva del Deportivo La Coruna è uno di quei attaccanti che Fabregas vuole affiancare a Cutrone, anche lui un giovane del 2002 di grande prospettiva, come gli altri fa parte dell’under 21 spagnola e quest’anno ha segnato 7 gol in 17 partite. Il Deportivo però non lo vuole cedere e chiede per averlo la clausola rescissoria di 20 milioni.

Altro nome nuovo sul taccuino dei lariani è quello di Dani Parejo, esperto regista trentaseienne del Villareal, che ha il contratto in scadenza il 30 di giugno. E’ il giocatore ideale per il gioco di Fabregas e il Como si è fatto avanti per lui, il Villareal se non vuole perderlo a zero a giugno, deve cederlo in questo mercato, il Como in questo caso potrebbe anche attendere, visto che la trattativa con Matic è sempre più avanzata e la settimana prossima si potrebbe chiudere con lui.

Dal Canada è arrivata anche la notizia di un sondaggio del Como, per Lorenzo Insigne, che tornerebbe in Italia, ma con tutti questi nuovi acquisti, farebbe fatica a trovare un posto da titolare. Ottime anche le notizie che arrivano su Dele Alli, il centrocampista si sta riprendendo molto bene: anche lui andrà in tribuna all’Olimpico per la partita con la Lazio, poi dopo quella con il Milan si deciderà se fargli firmare il contratto.

Enrico Levrini