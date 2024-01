Qui lariani. Intesa Como-Milan per Luka Romero. Ma manca ancora il sì del giocatore

Al momento movimenti solo in uscita per quanto riguarda il Como. Filippo Scaglia è stato ceduto a titolo definitivo al Sudtirol e Luca Vignali in prestito con diritto di riscatto allo Spezia, che per ironia della sorte, scenderà in campo proprio domani contro i lariani. Lasceranno presto Como anche Tommaso Arrigoni, anche lui verso il SudTirol e Solini cercato dal Vicenza. La dirigenza lariana invece prima di cedere Alberto Cerri all’Empoli, vuole avere in mano un sostituto di pari o superiore livello. Si è praticamente conclusa la trattativa prestito temporaneo per il fantasista argentino Luka Romero dal Milan, bisogna però convincere il giocatore a scendere in B. C’è anche un interessamento per il talento del 2006, dell’Udinese Simone Pafundi. Il Como ha fatto un’ offerta per l’acquisto del giocatore Olandese Thom Haye, di origini indonesiane, è un mediano dell’Heerenveen, ha giocato in tutte le nazionali giovanili olandesi e nel Lecce nella stagione 2018 2019. Non si sa se contro lo Spezia, siederà in panchina il nuovo allenatore Osian Roberts, per problemi burocratici e di visti, nel caso toccherà a Marco Cassetti, con Cesc Fabregas come secondo ma con potere decisionale.

Enrico Levrini