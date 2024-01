SERIE B. Il Como chiude il ritiro battendo il Den Haag. Cutrone e Mustapha a segno contro gli olandesi

Vittoria in amichevole per il Como, che chiude il mini-ritiro invernale a Marbella prima di cominciare il girone di ritorno nel prossimo fine settimana. La squadra guidata da Cesc Fabregas, con l’ausilio dell’allenatore “ufficiale“ Osian Roberts, ha battuto 2-0 gli olandesi del Den Haag, formazione che milita nella seconda serie del Paese. I lariani hanno segnato una rete per tempo con Cutrone al 9’ della prima frazione e Mustapha al 6’ della ripresa. Per affrontare le prossime 19 gare del torneo cadetto, il Como potrebbe non avere più Alberto Cerri: il centravanti è infatti vicino a trasferirsi all’Empoli, attualmente il peggior attacco della Serie A con sole dieci reti.

R.S.