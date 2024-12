Conference League in tv: orari e dove vedere le partite. Guida completa alla sesta giornata

Roma, 18 dicembre 2024 – Domani alle 21 inizierà l’ultima giornata della fase campionato della Conference League, nella quale verranno delineate ufficialmente le qualificazioni agli ottavi di finale, le qualificazioni ai play-off e le squadre eliminate. Tra quelle che passeranno sicuramente c’è il Chelsea, unica squadra a punteggio pieno dopo 5 partite. I blues di Maresca guidano la classifica della Conference League con 15 punti a fronte delle 21 reti fatte e delle appena 4 incassate finora. Dati i 5 punti di distacco dall’ottavo posto, gli inglesi sono certi della qualificazione diretta agli ottavi. Per la Fiorentina di Palladino, invece, la qualificazione è molto vicina ma non ancora ufficiale: i viola occupano la terza posizione a quota 12 punti insieme a Legia Varsavia e Lugano, e domani andrà in scena uno scontro tutt’altro che banale contro il Vitoria Guimaraes, seconda forza della Conference che finora ha guadagnato 13 punti.

Le partite più importanti della giornata

Palladino e i suoi devono voltare pagina dopo la sconfitta in campionato contro il Bologna e concentrarsi solo ed esclusivamente sulla Conference League. La partita di domani sarà la più difficile tra tutte quelle affrontate finora: i viola, infatti, voleranno fino all’Estadio D. Alfonso Henriques, dove affronteranno il Vitoria Guimaraes. I portoghesi si trovano ad un punto di distacco dalla Fiorentina e sono l’unica squadra imbattuta insieme a Chelsea e Shamrock Rovers, perciò per Palladino e i suoi sarà una vera e propria battaglia, e servirà la miglior Fiorentina possibile. Domani andrà in scena anche un altro big match, proprio tra Chelsea e Shamrock Rovers. Gli inglesi sono già certi della qualificazione matematica, mentre il club irlandese si trova sesto a undici punti, e una vittoria gli consentirebbe sicuramente di rientrare tra le prime otto. Ci vorrà un’impresa, ma lo Shamrock Rovers (che ha già sconfitto Larne, The New Saints e Borac Banja Luka) ci proverà sicuramente. Il Legia Varsavia e il Lugano, che condividono il terzo posto con la Fiorentina, affronteranno rispettivamente Djurgarden e Pafos.

Il programma della sesta giornata di Conference League

Giovedì 19 dicembre ore 21 (Diretta gol su Sky Sport, canale 251 e in streaming su NOW)

LASK – Vikingur R.

Chelsea – Shamrock Rovers (Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e diretta streaming su NOW)

Heidenheim – San Gallo

Panathinaikos – Dinamo Minsk

Djurgarden – Legia Varsvia (Sky Sport 255 e diretta streaming su NOW)

Lugano – Pafos

Betis – HJK

APOEL – Astana

Guimaraes – Fiorentina (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e diretta streaming su NOW)

Molde FK – Mlada Boleslav

Jagiellonia – Olimpija Ljubljana (Sky Sport 256 e diretta streaming su NOW)

NK Celie – The New Saints

Rapid Vienna – Copenaghen (Sky Sport 254 e diretta streaming su NOW)

Cercle Brugge – Istanbul Basaksehir

Larne – Gent

Hearts – Petroclub

Backa Topola – Noah

Borac Banja Luka – Omonia

Classifica

Chelsea 15, Vitoria Guimaraes 13, Fiorentina 12, Legia Varsavia 12, Lugano 12, Shamrock Rovers 11, Cercle Brugge 10, Jagiellonia 10, Rapid Vienna 10, APOEL 10, Djurgarden 10, Pafos 9, Gent 9, Olimpija Ljubljana 9, Heidenheim 9, Copenaghen 8, Betis 7, Panathinaikos 7, Vikingur R. 7, Borac Banja Luka 7, Omonia 6, Mlada Boleslav 6, Hearts 6, Istanbul Basaksehir 5, NK Celje 4, Molde FK 4, Backa Topola 4, Astana 4, HJK 4, San Gallo 4, Noah 4, The New Saints 3, Dinamo Minsk 3, LASK 2, Petroclub 1, Larne 0