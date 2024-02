Contro il Padova. Undici gare senza vincere. Alla Pro Sesto serve un’impresa

Impegno proibitivo per la Pro Sesto, penultima nel girone A della Serie C e impegnata oggi pomeriggio alle 18.30 a Padova contro la seconda forza del torneo, reduce da cinque risultati utili consecutivi. La squadra di Paci, al contrario, non riesce a vincere da undici turni, nei quali ha segnato un solo gol e ha perso sette volte, compreso lo scontro diretto a Novara nell’infrasettimanale. È stata anche la prima caduta dopo l’avvicendamento in panchina tra Parravicini e Paci, che non è riuscito finora a dare la scossa per trovare il successo. In difesa non ci sarà Toninelli, squalificato in seguito al cartellino rosso rimediato nel secondo tempo della partita in Piemonte. In compenso potrebbe trovare un minutaggio crescente Andrea Poli, che ha esordito coi novaresi solo nella mezz’ora conclusiva e, condizione fisica permettendo, è destinato a crescere per centralità nel progetto con l’obiettivo di trascinare la Pro fuori dalle secche.M.T.