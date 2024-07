Copa America 2024, Argentina-Ecuador: orari e dove vedere in TV la gara

Houston (Stati Uniti), 4 luglio 2024 – Dopo un solo giorno di riposo, la Copa America 2024 è pronta a ripartire: questa notte alle ore 3 italiane (con diretta su Sportitalia e Mola TV), si disputerà infatti il primo quarto di finale che vedrà l’Argentina di Lionel Messi sfidare l’Ecuador. L’Albiceleste arriva all’appuntamento dopo aver chiuso a punteggio pieno il Girone A ed è senza dubbio una delle grandi favorite del torneo. A favore della selezione di mister Scaloni giocano anche i precedenti: in 40 scontri diretti, infatti, l’Argentina si è imposta in 24 occasioni, a fronte di 11 pareggi e 5 sole sconfitte. Di numeri e statistiche non vuole però sentir parlare il CT argentino Lionel Scaloni: “Non credo nelle statistiche. L’Ecuador è una squadra molto ben allenata e con giocatori forti. Le partite, poi, non sono mai uguali e bisogna sempre cercare di trovare il modo giusto per mettere in difficoltà l’avversaria. Non credo sia un vantaggio o uno svantaggio conoscere bene l’Ecuador e averlo affrontato in epoca piuttosto recente”. Il tecnico dell’Albiceleste non ha poi dissipato il dubbio sulla possibile titolarità di Julian Alvarez o Lautaro Martinez, attuale capocannoniere della competizione con quattro reti: “Stanno vivendo entrambi un ottimo momento. Entrambi hanno potuto segnare e speriamo possano continuare su questa strada. Siamo molto soddisfatti di entrambi. Dall’altra parte ci sarà un Ecuador che ha invece chiuso al secondo posto dietro al Venezuela il gruppo B e punta a diventare la sorpresa del torneo: “Sappiamo che l’Argentina è una formazione con pochissimi punti deboli – ha spiegato il CT dell’Ecuador Félix Sánchez Blas – e che potrebbero esserci poche situazioni per attaccarli. Per questo hanno vinto tutto quello che hanno vinto, ma non sono una squadra invincibile. Speriamo che tutto vada bene per noi. Ci proveremo e daremo il massimo”.

Le possibili scelte di Scaloni e Sánchez Blas

Le prime buone notizie per Scaloni arrivano dall’infermeria: Lionel Messi ha infatti recuperato dal piccolo problema che lo ha tenuto ai box contro il Perù e tornerà quindi titolare nello scacchiere Albiceleste che sarà schierato con il 4-3-3: davanti al portiere “Dibu” Martinez ci saranno Molina, Romero, Lisandro Martinez e Acuna a comporre la linea a quattro di difesa. L’ex Udinese De Paul e Mac Allister saranno le mezzali ai lati di Paredes. Il tridente d’attacco, infine, dovrebbe essere formato dall’ex Juventus Di Maria, Messi e Lautaro Martinez. Sánchez Blas risponderà invece con un 4-4-2 per il suo Ecuador: tra i pali della porta ci sarà Dominguez, protetto da un pacchetto arretrato formato da Preciado, Torres, Pacho e Hincapié. Paez e Sarmiento saranno invece sulle corsie esterne di un centrocampo completato dai mediani Franco e Caicedo, mentre Rodriguez e Valencia formeranno il tandem d’attacco. Dove vedere la gara in TV - L'incontro Argentina-Ecuador, primo quarto di finale della Copa America 2024, sarà trasmesso da Sportitalia e da Mola TV, disponibile sia via web che su app per Smart TV compatibili, venerdì 5 luglio alle ore 3 italiane. Probabili formazioni Argentina (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Martinez, Acuna; De Paul, Paredes, Mac Allister; Di Maria, Messi, Martinez. CT Scaloni Ecuador (4-4-2): Dominguez; Preciado, Torres, Pacho, Hincapié; Paez, Franco, Caicedo, Sarmiento; Rodriguez, Valencia. CT Sanchez