Copa America, Colombia e Brasile accedono ai quarti di finale

Santa Clara (Stati Uniti), 3 luglio 2024 – Sono Colombia e Brasile a completare, dopo le ultime gare del girone D, il quadro dei quarti di finale della Copa America. È infatti bastato un pareggio per 1-1 a “Cafeteros” e “Seleçao” per entrare a braccetto tra le prime otto squadre della competizione, con i verdeoro che hanno chiuso al secondo posto il Gruppo D pescando l’Uruguay in un accoppiamento di ferro ai quarti di finale. A partire forte, al Levis’ Stadium di Santa Clara, sono stati i “Cafeteros” che, dopo appena 8’, hanno sfiorato il vantaggio con il calcio di punizione di James Rodriguez finito sulla traversa. La reazione brasiliana è stata però piuttosto veemente ed efficace, perché al 12’ i verdeoro sono riusciti a sbloccare il match grazie alla pennellata, sempre su calcio piazzato, di Raphinha. Un gol che non ha comunque smorzato la verve della Colombia, capace di rigettarsi subito in attacco e di arrivare al 19’ al pari - dopo averlo già sfiorato con una bordata di James Rodriguez al 16’, finita alta di poco –: a firmare l’incornata vincente è stato Davinson Sanchez. La gioia dei colombiani per il gol è durata però lo spazio di pochissimi secondi, perché il VAR ha ravvisato un fuorigioco di pochi centimetri del difensore del Galatasaray, che ha portato così all’annullamento dell’1-1. Il primo tempo è quindi proseguito senza ulteriori sussulti fino ai suoi minuti finali, quando il match si è nuovamente infuocato: James Rodriguez ha infatti sfiorato ancora il gol con un altro calcio di punizione velenoso, mentre il Brasile ha richiesto a gran voce un calcio di rigore – poi non concesso – per un fallo apparso piuttosto evidente su Vinicius jr. Proprio prima del duplice fischio arbitrale è quindi arrivata una doccia gelata per il Brasile: con un perfetto filtrante, Cordoba ha infatti servito davanti alla porta avversaria Munoz che non ha mancato l’appuntamento con il gol del pari. Trovato l'1-1, la Colombia ha definitivamente sciolto le briglie e nella ripresa si è divorata il vantaggio con Borre, arrivando a rischiare il ko quando Andreas Pereira, in pieno recupero, ha testato i riflessi di Camilo Vargas, bravo ad alzare sopra la traversa con un intervento di riflessi il tiro del brasiliano.

Il Costa Rica chiude battendo 2-1 il Paraguay

Il Costa Rica ha invece salutato la Copa America battendo 2-1 il Paraguay, fanalino di coda del girone. Al Q2 Stadium di Austin, “Los Ticos” hanno costruito il loro successo nei primi 7’ di gioco: già dopo tre giri di lancetta è arrivato il vantaggio siglato da Calvo, bravo a deviare di testa in rete un perfetto traversone di Mora. Al 7’ è quindi arrivato anche il raddoppio di Josimar Alcocer che, al culmine di una splendida azione personale, ha insaccato il pallone nell’angolino basso del primo palo con un destro perfetto. Una doccia gelata per il Paraguay che nella ripresa ha cercato di rialzare la testa e al 55’ ha accorciato le distanze con la staffilata incastonata sotto la traversa di Ramon Sosa, senza tuttavia riuscire poi a trovare quantomeno il pari.

I quarti di finale e dove vederli

Argentina-Ecuador venerdì 5 luglio alle 3 italiane (diretta su Sportitalia e Mola TV)

Venezuela-Canada sabato 6 luglio alle 3 italiane (diretta su Sportitalia e Mola TV)

Colombia-Panama domenica 7 luglio alle 24 italiane (diretta su Sportitalia e Mola TV)

Uruguay-Brasile domenica 7 luglio alle 3 italiane (diretta su Sportitalia e Mola TV).