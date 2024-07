Copa America, Ecuador ai quarti, eliminato il Messico. Tris del Venezuela alla Giamaica

Miami (Stati Uniti), 1° luglio 2024 – Si riempie una nuova casella nel tabellone dei quarti di finale della Copa America, in pieno svolgimento negli stati Uniti: dopo Argentina, Canada e Venezuela, anche l’Ecuador ha infatti strappato un pass per entrare tra le migliori otto della competizione. Per raggiungere l’obiettivo, alla “Banana Mecanica” è bastato uno 0-0 con il Messico che per la differenza reti sfavorevole abbandona così la Copa America anzitempo, dopo un torneo giocato a dir poco sottotono. Uno 0-0 maturato al termine di una gara che ha concesso poco spazio allo spettacolo ed è stata costellata dalle polemiche, soprattutto da parte del Messico che ha reclamato ben tre calci di rigore non concessi: il primo già al 10’ per un tocco di mano di Torres su cui arbitro e VAR hanno deciso di sorvolare. Nove minuti più tardi è invece arrivata la prima e forse unica, vera occasione per l’Ecuador, un tentativo velenoso di Kendry Paez direttamente su calcio di punizione, su cui Julio Gonzalez si è fatto trovare pronto. La risposta messicana, prima dell’intervallo, è racchiusa nel colpo di testa di Huerta che, lasciato solo in posizione leggermente defilata, ha spedito il pallone alto sopra la traversa avversaria. A inizio ripresa, invece, le ennesime proteste messicane per un nuovo tocco di mano, in questo caso di Hincapie, ancora una volta non sanzionato. Polemiche che non hanno distolto il Messico dall’obiettivo di arrivare al successo. La Tricolor ha infatti continuato a spingere senza soluzione di continuità alla ricerca del gol sfiorato da Quinones con un destro a giro e da Gimenez, che ha colpito il palo dopo essersi fiondato sulla respinta del portiere avversario proprio a seguito della conclusione del compagno. L’Ecuador, dal canto suo, è rimasto arroccato dietro la linea del pallone, provando a sfruttare le ripartenze e proprio a pochi secondi dalla fine ha corso l’ultimo grande brivido: a seguito di un contatto in area tra Torres e Martinez, l’arbitro Mario Escobar ha infatti concesso al Messico un calcio di rigore, che ha poi revocato dopo attento controllo al VAR, facendo definitivamente esplodere la rabbia degli uomini di Lozano.

Il Venezuela chiude il girone B battendo 3-0 la Giamaica

In testa al girone B, lo stesso di Ecuador e Messico, chiude invece il sempre più sorprendente Venezuela, che ha centrato la terza vittoria in altrettanti incontri travolgendo con un perentorio 3-0 la Giamaica, fanalino di coda del raggruppamento a zero punti. La “Vinotinto” ha alzato i giri del proprio motore nella ripresa, passando in vantaggio al 49’ con la rete siglata di testa da Eduard Bello. Un gol che ha stappato il match come una bottiglia di spumante e sciolto le briglie del Venezuela che al 56’ ha trovato il raddoppio grazie a Salomon Rondon, bravo, su lancio in profondità di Yangel Herrera, a resistere alla marcatura di fisico degli avversari e a freddare Waite. A firmare il definitivo tris venezuelano, a cinque minuti dal 90’, ci ha invece pensato Eric Ramirez, bravo a scattare sul filo del fuorifioco sfruttare un assist al bacio di Kervin Andrade.