Copa America, show di Brasile e Colombia

Bologna, 29 giugno 2024 – Due vittorie secche, quella di Colombia e Brasile che dilagano sui rispettivi avversari e si preparano allo scontro decisivo per assegnare la testa del girone. Dopo il pareggio contro il Costarica alla prima giornata, il Brasile tira fuori gli artigli e annienta il Paraguay con uno spettacolare 4-1. La Colombia, invece, prosegue sulla buona strada della prima giornata (vittoria per 2-1 contro il Paraguay), sconfiggendo la Costa Rica con un netto 3-0 e rimanendo a punteggio pieno.

Brasile-Paraguay 4-1

Se dalla prima partita del girone è emerso qualche dubbio, il Brasile ha voluto scacciare via ogni pensiero negativo, e, trascinato da Vinicius Jr., ha trovato una convincente vittoria per 4-1 contro il Paraguay. La partita non inizia nel migliore dei modi: al 31’, infatti, Paquetá sbaglia il calcio di rigore del possibile 1-0, ma appena 4 minuti dopo ci pensa l'esterno del Real Madrid a mettere le cose apposto, trovando il vantaggio proprio su assist dell'ex giocatore del Milan. Al 43’ il Brasile raddoppia con Sávio e al 5’ di recupero del primo tempo Vinicius trova la doppietta, permettendo al Brasile di andare al riposo con un netto 3-0. Il Paraguay accorcia le distanze al 48’ con Omar Alderete, ma al 65’ Paquetá ha l'occasione di farsi perdonare il rigore sbagliato, e questa volta non fallisce: 4-1 per i verdeoro che adesso andranno a giocarsi la testa del girone contro la Colombia, che ha superato con un secco 3-0 il Costarica.

Colombia-Costa Rica 3-0

Dopo il 2-1 rifilato al Paraguay nella notte di martedì 25 giugno, la Colombia trova un'altra vittoria e si prende di forza la qualificazione ai quarti di finale. Dominio totale degli uomini di Néstor Lorenzo, che passano al 31’ grazie al rigore trasformato da Luis Diaz, provocato da un'uscita maldestra del portiere avversario su Jhon Cordoba. Nel secondo tempo arriva prima il raddoppio di Davinson Sanchez, che al 59’ insacca su assist di Jhon Arias, e poi il definitivo 3-0 firmato Jhon Cordoba, servito meravigliosamente da James Rodriguez. Colombia-Costarica e Brasile-Paraguay erano, di fatto, le ultime partite della seconda giornata della fase a gironi della Copa America 2024, e nel Gruppo D la classifica è la seguente: Colombia (6 pt.), Brasile (4 pt.), Costa Rica (1 pt.), Paraguay (0 pt.). La prossima sfida sarà proprio tra i cafeteros e i verdeoro, che con appena 2 punti di distanza si giocheranno la testa del girone. La Colombia, già certa del passaggio ai quarti, può accontentarsi sia del pareggio che della vittoria, mentre il Brasile è costretto a vincere se vuole passare da primo nel girone. Anche per Vinicius e compagni, tuttavia, i quarti di finale sono praticamente certi, solo una pesante sconfitta contro la Colombia e la contemporanea larga vittoria della Costa Rica sul Paraguay gli impedirebbe di accedere alla fase finale del torneo.