Coppa Africa, al via gli ottavi: Angola-Namibia e Nigeria-Camerun. Canali e orario tv

Milano, 26 gennaio 2024 - Adesso è il momento di fare sul serio. Domani, sabato 27 gennaio, cominceranno gli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2024. Sedici squadre, otto partite e spettacolo assicurato. Le prime a scendere in campo saranno Angola e Nambia che si sfideranno alle ore 18 italiane, mentre in serata (ore 21) il vero big match di giornata tra Nigeria e Camerun. Andiamo a vedere nel dettaglio i due match, le formazioni e dove seguire in tv l'evento.

Angola e Nambia, chi passa tiene vivo il sogno

Il primo ottavo di finale di questa trentaquattresima edizione della Coppa d'Africa si terrà allo Stade de la Paix di Bouake alle ore 18. L’Angola arriva forte del grande risultato ottenuto nel gruppo D: primo posto con 7 punti, vincendo contro Mauritania e Burkina Faso e strappando un punto alla deludente Algeria. Dall'altra parte, la Namibia è riuscita a raggiungere contro ogni pronostico la seconda fase passando come una delle migliori terze dopo aver chiuso il girone E a quota 4 punti, decisiva la vittoria per 1-0 contro la Tunisia (al pari dell'Algeria un'altra nazionale che ha floppato in questa edizione). Chi vincerà andrà contro la vincente del match serale tra Nigeria e Camerun. Di seguito le probabili formazioni del primo ottavo di finale.

Angola (4-2-3-1): Neblu; Afonso, Gasper, Quinito, Carneiro; Fredy, Show; Gilberto, Zini, Dala; Mabululu Namibia (4-5-1): Kazapua; Kamberipa, Amutenya, Haukonho, Hanamub; Petrus; Muzeu, Tijiueza, Katua, Hotto; Shalulile

Il Camerun per svoltare una Coppa d'Africa così così, la Nigeria non può fallire

Si tratta di uno degli accoppiamenti più belli di questi ottavi di finale. Da una parte una squadra annoverata tra le super favorite per la vittoria finale, ovvero la Nigeria di José Peseiro, dall'altra una squadra di prima fascia che però al momento non sta rendendo come previsto, si tratta del Camerun. Le Super Aquile, dopo un avvio a rilento nel girone A, sono riuscite a passare come seconde in classifica a pari punti con la Guinea Equatoriale che ha chiuso davanti vista la migliore differenza reti. Per quanto riguarda il Camerun, anche i Leoni Indomabili hanno fatto molta fatica a passare nel gruppo C: 4 punti dietro il Senegal e al pari con la Guinea. Il destino di Anguissa e compagni si è deciso all'ultimo secondo dell'ultima giornata grazie al gol di Wooh al 91' che ha regalato la decisiva vittoria contro il Gambia per 3-2. Al momento le due squadre non hanno espresso un grande calcio, per usare un eufemismo, e si sono affidate più che altro al talento dei singoli. Tanta Serie A in campo con Chukwueze, Lookman e Osimhen da una parte e Zambo Anguissa dall'altra. Probabile che Onana parta ancora dalla panchina viste le recenti vicissitudini, al suo posto è pronto Ondoa. Queste le probabili formazioni della sfida delle ore 21.

Nigeria (3-4-2-1): Nwabili; Omeruo, Ajayi, Bassey; Osayi-Samuel, Aribo, Onyeka, Aina; Chuwkueze, Simon; Osimhen Camerun (3-4-3): Ondoa; Nouhou, Castelletto, Wooh; Tchato, Anguissa, Ntcham, Yongwa; Toko Ekambi, Magri, N'Koudou

Coppa d'Africa 2024: dove vederla in tv

Tutta la trentaquattresima edizione della Coppa d'Africa sarà disponibile in chiaro, dato che l'emittente di riferimento è SportItalia visibile ai canali 60 o 560 del digitale terrestre o canale 61 SoloCalcio. In alternativa, anche canale 5060 per chi utilizza il decoder Sky.