Coppa Africa: Tunisia fuori, Namibia dentro da terza. Gli accoppiamenti degli ottavi

Milano, 25 gennaio 2024 - Nelle ultime quattro partite della fase a gironi della Coppa d'Africa 2024, dove sono scese in campo le otto squadre dei raggruppamenti E e F, la pressione e l'ansia del risultato e di quello che accadeva sugli altri campi ha giocato un ruolo chiave. Tre pareggi senza reti e una sola vittoria (quella del Marocco contro lo Zambia) con un solo gol segnato, questo lo score finale delle ultime quattro gare. Ripercorriamole e vediamo chi sono le squadre qualificate agli ottavi.

Sudafrica e Tunisia non si fanno male, le Aquile di Cartagine chiudono ultime

Dopo quello dell'Algeria c'è da annoverare un altro flop senza se e senza ma: quello della Tunisia. Le Aquile di Cartagine dovevano vincere, e sperare, per proseguire il percorso e nonostante una buona partenza manca completamente la precisione sotto porta. Dall'altra parte il Sudafrica è forte del suo punteggio e del fatto che, sostanzialmente, non si gioca granché perciò si difende molto bene e cerca di far male solo in contropiede. Skhiri e compagni le tentano tutte, ma quella palla in porta proprio non entra. Di sicuro, tra pochi giorni i giocatori del commissario tecnico Qaderi entreranno dentro l'aereo di ritorno per Tunisi.

Sudafrica 0-0 Tunisia

Classifica gruppo E. Mali 5*, Sudafrica 4*, Namibia 4*, Tunisia 2. *qualificate agli ottavi *qualificata come miglior terza

Namibia e Mali fanno il compitino, ma basta e avanza

Tra i tre pareggi senza reti c'è anche quello tra Namibia e Mali. La nazionale di Chelle sa che un punto basta per passare come prima in classifica, mentre invece quella di Benjamin tecnicamente dovrebbe avere le orecchie puntate anche sul campo della Tunisia ma le notizie che arrivano sono confortanti e quindi decidono di non rischiare. Il Mali non è irreprensibile e di occasioni non è che ce ne siano proprio tantissime, soprattutto nel secondo tempo. Quattro punti bastano per passare come una delle migliori terze e l'ottavo di finale contro l'Angola non fa così tanta paura.

Namibia 0-0 Mali.

Pareggio dolce per il Congo, amaro per la Tanzania

Si cambia girone, ma non risultato finale. Tra Repubblica Democratica del Congo e Tanzania finisce 0-0. Un pari che permette, vista anche la vittoria del Marocco sullo Zambia, agli uomini di Desabre di passare come secondi con soli tre punti derivati da altrettanti pareggi. Con questa "x" la Tanzania chiude con soli due punti come fanalino di coda del girone e non riesce a fare l'impresa. Le Taifa Stars avrebbero dovuto vincere per regalarsi un'incredibile passaggio del turno, ma così non è stato.

Repubblica Democratica del Congo 0-0 Tanzania

Classifica girone F: Marocco 7*, Repubblica Democratica del Congo 3*, Zambia 2, Tanzania 2. * qualificate agli ottavi

Il Marocco vince contro lo Zambia, più felice ancora è la Costa d'Avorio

Nell'intreccio di squadre che cercavano la qualificazione come una delle migliori terze (ricordiamo che passano 4 delle 6 terze classificate) c'era anche lo Zambia. L'accoppiamento nel match finale contro il Marocco era dei più complicati, ma la speranza era che la squadra di Regragui fosse già ampiamente soddisfatta. Ecco, le cose non sono proprio andate così: i marocchini partono forte, con Aguerd che sfiora il gol, poi al 37' il capitano Hakim Ziyech sblocca il match mettendo in porta il pallone dopo un rinvio così così del portiere avversario sul cross di Hakimi. Il Marocco difende il vantaggio, lo Zambia contruisce poco ed ecco che al fischio finale i più contenti sono i giocatori della Costa d'Avorio: il Marocco è certo del primo posto, con soli 2 punti lo Zambia non rientra tra le migliori terze lasciando il posto agli Elefanti che avevano chiuso a 3 nel girone A.

Marocco 1-0 Zambia. Ziyech (MAR) 37'

Gli accoppiamenti degli ottavi

Terminati i gironi, a partire da sabato alle ore 18 sarà il momento degli ottavi di finale. Di seguito i vari accoppiamenti.

Angola - Nambia. sabato alle ore 18

Nigeria - Camerun, sabato alle ore 21

Guinea Equatoriale - Guinea, domenica alle ore 18

Egitto - Repubblica Democratica del Congo, domenica alle ore 21

Capo Verde - Mauritania, lunedì alle ore 18

Senegal - Costa d'Avorio, lunedì alle ore 21

Mali - Burkina Faso, martedì alle ore 18