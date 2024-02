Coppa d'Africa 2024: il Sudafrica è terzo, battuto il Congo ai rigori

Milano, 11 febbraio 2024 – Non sarà la finale per il primo posto, ma l'atmosfera sugli spalti dello Stadio Felix Houphouet Boigny fa capire perfettamente quanto questo appuntamento sia storico per entrambe le squadre: l'ultimo piazzamento di livello del Sudafrica è datato 2000 con la vittoria ai rigori contro la Tunisia, mentre per la Repubblica Democratica del Congo dobbiamo tornare indietro di un'altra edizione ancora, quella del 1998, quando vince contro il Burkina Faso, anche loro ai rigori (in quella edizione il Sudafrica perse in finale contro l'Egitto). Parte meglio la squadra di Desabre, con Silas che al 7' arriva davanti alla porta e si mangia il gol del possibile vantaggio, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco. I Leopardi continuano ad arrivare in zona pericolosa sin troppo facilmente e Banza per due volte ha la possibilità di fare male, ma non riesce nemmeno a scaldare i guantoni di Williams. Primo tempo in controllo, ma poca precisione negli ultimi venti metri per il Congo, mentre il Sudafrica ha retto all'ondata iniziale ma non è mai riuscito a rendersi pericoloso. Rientrati dalla pausa lo spartito è lo stesso: i Leopardi tengono i Bafana Bafana nella propria metà campo, ma non riescono a buttarla dentro. Prima Silas e Banza fraseggiano bene nello stretto ma non concludono, poi al 65' il portiere Williams rischia la frittata perdendo il pallone ma Elia e Silas sbagliano ancora. Sospiro di sollievo per l'estremo difensore del Sudafrica che, al momento, per distacco è il migliore della partita per i suoi. L'unica occasione degna di nota in novanta minuti del Sudafrica ce l'ha Mayambela, ma Bertraud c'è e senza troppi problemi. Al 90' il punteggio è di 0-0 dunque, dato il format della competizione, si va direttamente ai calci di rigore, niente supplementari. A calciare per primo è il Sudafrica con Mokoena che centra il palo, poi segnano tutti i successivi otto rigoristi con il Congo che tira per tre volte al centro. Si arriva al rigore decisivo sul 4-4, la responsabilità è nei piedi di Mbemba, ma Williams dice di no e quindi si va avanti a oltranza. Segnano Appollis e Wissa, poi Xulu non trema, il congolese Elia invece tira un rigore non proprio da ricordare e WIlliams diventa l'eroe della serata esattamente come nella sfida contro Capo Verde. Dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari, vince il Sudafrica 6-5 ai calci di rigore. Probabilmente era nel destino di queste due nazionali sfidarsi dal dischetto, visto che l'ultima volta che salirono sul gradino più basso del podio entrambe lo fecero vincendo ai rigori. La squadra di Broos, dopo aver sofferto per 90 minuti e dopo aver vissuto il rigore di Mbemba in completa apnea, riesce a portare a casa un terzo posto impronosticabile per come si stava mettendo il match.

Ora tutti gli occhi sono puntati verso la finale di questa sera tra Nigeria e Costa d'Avorio. Le Super Aquile sono favorite e vogliono tornare a vincere dopo il successo del 2013, mentre gli Elefanti sono riusciti ad arrivare in finale contro ogni tipo di pronostico e ora sono attesi nella notte più importante con la certezza che lo stadio olimpico Alassane Ouattara di Ebimpé (quartiere della capitale Abidjan) sarà tutto tinto d'arancione. L'appuntamento è alle ore 21 e il canale televisivo di riferimento è il 60, SportItalia.